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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Вайнцирль – трус, он не задержится в Шальке»

Украинский полузащитник жестко раскритиковал главного тренера немецкой команды

  • 04.06.2017 16:11
  • 2308 просмотров
  • 9 комментария
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vk.com/konoplyankaofficial. Евгений Коноплянка
© vk.com/konoplyankaofficial. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал о своем разговоре с главным тренером команды Маркусом Вайнцирлем.

«Я разговаривал с генеральным директором «Шальке». До этого меня вызывал к себе главный тренер Маркус Вайнцирль и сказал с улыбкой: «Женя, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?».

Он мне сказал, что мне лучше искать следующую команду. Я на него смотрю и говорю: «Ты думаешь, ты здесь останешься дольше, чем я?» Если бы я мог сказать больше, я бы задал ему много вопросов. Если отпускать человека, купленного за 15 миллионов, то это требует объяснений. А мы с ним говорили за минуту до того, как я собрался уезжать домой. Почему нельзя заранее это сделать?

Это трусость, он – трус, и я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде. Иначе эта команда будет играть потом во второй лиге», – сказал Коноплянка.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 04.06.2017 16:35
    +8
    А ведь правда, показатели Шальке ниже некуда, тут бы тренера поменять
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    fff
      fff, 04.06.2017 16:36
    +3
    Удивительно, коноплянка не похож на себя
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    tigrec1986
      tigrec1986, 04.06.2017 16:43
    -9
    Коноплянка,а кто это такой???
    Все видать трусы,кроме него самого.
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    vladi_goal
      vladi_goal, 04.06.2017 16:46
    +6
    То что Женя в таком говне не проходит даже в заявку - это проблема явно не спортивная.
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    Житель Донбасса
      Житель Донбасса, 04.06.2017 16:48
    +3
    Согласен с Коно, что с таким тренером они далеко не уедут. Но он не трус (играют в три защитника и открытый футбол, причем защитники очень медленные), он просто туп в тактике
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    Житель Донбасса
      Житель Донбасса, 04.06.2017 16:52
    +6
    Это как надо было достать Коноплянку, чтобы наш самый позитивный футболист так высказывался.
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    Barlowold
      Barlowold, 04.06.2017 17:08
    -1
    знатно у Коноплянки подгорело
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    peremogazanamu
      peremogazanamu, 04.06.2017 17:08
    -1
    Кто-то скажет, или подумает: "Твою мать, такого игрока игнорируют, не дают расти потенциальной звезде европейского футбола. Угробили талант "гейропейцы испано-германские".
    Вы и вправду думаете, что соображаете в футболе больше чем главный тренер испанской "Севильи", или немецкого "Шальке"???
    Пока Женя сидел в глубоком запасе и получал зарплату-всё устраивало&#129297;, а как только сказали "с вещами на выход, ищи мил человек себе команду", давай плакать&#128552; и испражняться словесно&#128548; в сторону главного тренера "Шальке". Недостойное поведение высокомерного&#128543;, самовлюблённого, остановившегося в своём развитии среднестатистического, по европейским меркам, футболиста.
    Одним словом-НАРЦИСС.
    Ссылка
    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 04.06.2017 17:09
    0
    Житель Донбасса, 04.06.2017 16:48
    Согласен с Коно, что с таким тренером они далеко не уедут. Но он не трус (играют в три защитника и открытый футбол, причем защитники очень медленные), он просто туп в тактике
    Здесь речь не про тактику,а про человеческие отношения.
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