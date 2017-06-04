Евгений КОНОПЛЯНКА: «Вайнцирль – трус, он не задержится в Шальке»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал о своем разговоре с главным тренером команды Маркусом Вайнцирлем.
«Я разговаривал с генеральным директором «Шальке». До этого меня вызывал к себе главный тренер Маркус Вайнцирль и сказал с улыбкой: «Женя, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?».
Он мне сказал, что мне лучше искать следующую команду. Я на него смотрю и говорю: «Ты думаешь, ты здесь останешься дольше, чем я?» Если бы я мог сказать больше, я бы задал ему много вопросов. Если отпускать человека, купленного за 15 миллионов, то это требует объяснений. А мы с ним говорили за минуту до того, как я собрался уезжать домой. Почему нельзя заранее это сделать?
Это трусость, он – трус, и я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде. Иначе эта команда будет играть потом во второй лиге», – сказал Коноплянка.
Источник — #FootballHub
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Все видать трусы,кроме него самого.
Вы и вправду думаете, что соображаете в футболе больше чем главный тренер испанской "Севильи", или немецкого "Шальке"???
Пока Женя сидел в глубоком запасе и получал зарплату-всё устраивало🤑, а как только сказали "с вещами на выход, ищи мил человек себе команду", давай плакать😨 и испражняться словесно😤 в сторону главного тренера "Шальке". Недостойное поведение высокомерного😟, самовлюблённого, остановившегося в своём развитии среднестатистического, по европейским меркам, футболиста.
Одним словом-НАРЦИСС.
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