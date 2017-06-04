Евгений КОНОПЛЯНКА: «Вайнцирль – трус, он не задержится в Шальке»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка рассказал о своем разговоре с главным тренером команды Маркусом Вайнцирлем.

«Я разговаривал с генеральным директором «Шальке». До этого меня вызывал к себе главный тренер Маркус Вайнцирль и сказал с улыбкой: «Женя, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?».

Он мне сказал, что мне лучше искать следующую команду. Я на него смотрю и говорю: «Ты думаешь, ты здесь останешься дольше, чем я?» Если бы я мог сказать больше, я бы задал ему много вопросов. Если отпускать человека, купленного за 15 миллионов, то это требует объяснений. А мы с ним говорили за минуту до того, как я собрался уезжать домой. Почему нельзя заранее это сделать?

Это трусость, он – трус, и я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде. Иначе эта команда будет играть потом во второй лиге», – сказал Коноплянка.