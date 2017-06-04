Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем ФРАНКОВ: «Жалко Буффона и Ювентус, но Реал на голову сильнее»

Главред «Футбола» подвел итоги финала Лиги чемпионов в Кардиффе

  • 04.06.2017 15:57
  • 646 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился впечатлениями о финале Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» разгромил «Ювентус» со счетом 4:1.

«Что же за похабное поле в Кардиффе? Какую такую эстафету они нам передадут?! Опять эти двойные стандарты - мы даже заикнуться о настолько низких требованиях не сможем... А на Динамо меняют дорожки и сиденья к женскому финалу ЛЧ – «потому что выцвели»...

По игре - не слишком радостно, но абсолютно справедливо. У Ювентуса настолько резко закончился бензин, что, наверное, это и станет главной загадкой финал. Жалко Буффона, съевшего 4 мяча, жалко «Ювентус», потерпевший седьмое поражение в девяти финалах КЕЧ, но кто виноват - Реал на голову сильнее. Особенно Реал второго тайма, провозвестником которого стала концовка первого.

Кто бы мог подумать, что перевес Реала над Юве даст много очков вперед перевесу Барселоны над тем же Юве двумя годами ранее? Все-все-все предвещали, что Юве стал сильнее, а финал будет ровнее...», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.