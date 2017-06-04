Артем ФРАНКОВ: «Жалко Буффона и Ювентус, но Реал на голову сильнее»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился впечатлениями о финале Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» разгромил «Ювентус» со счетом 4:1.

«Что же за похабное поле в Кардиффе? Какую такую эстафету они нам передадут?! Опять эти двойные стандарты - мы даже заикнуться о настолько низких требованиях не сможем... А на Динамо меняют дорожки и сиденья к женскому финалу ЛЧ – «потому что выцвели»...

По игре - не слишком радостно, но абсолютно справедливо. У Ювентуса настолько резко закончился бензин, что, наверное, это и станет главной загадкой финал. Жалко Буффона, съевшего 4 мяча, жалко «Ювентус», потерпевший седьмое поражение в девяти финалах КЕЧ, но кто виноват - Реал на голову сильнее. Особенно Реал второго тайма, провозвестником которого стала концовка первого.

Кто бы мог подумать, что перевес Реала над Юве даст много очков вперед перевесу Барселоны над тем же Юве двумя годами ранее? Все-все-все предвещали, что Юве стал сильнее, а финал будет ровнее...», – написал Франков в своей конференции.