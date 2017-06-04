Анжи хочет продлить аренду Будковского

25-летний украинский форвард Филипп Будковский может продолжить выступать за «Анжи».
В минувшем сезоне Будковский, чей контракт принадлежит «Шахтеру», играл за махачкалинский клуб на правах аренды, которая уже подошла к завершению. Но «Анжи» заинтересован в том, чтобы ее продлить, и уже вступил в переговоры с «Шахтером».
В прошедшем сезоне Будковский сыграл 31 во всех турнирах матч за «Анжи», где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Источник — ФК Анжи
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