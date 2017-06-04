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Анжи хочет продлить аренду Будковского

Российский клуб уже ведет переговоры с «Шахтером»

  • 04.06.2017 15:49
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ФК Анжи. Филипп Будковский
© ФК Анжи. Филипп Будковский

25-летний украинский форвард Филипп Будковский может продолжить выступать за «Анжи».

В минувшем сезоне Будковский, чей контракт принадлежит «Шахтеру», играл за махачкалинский клуб на правах аренды, которая уже подошла к завершению. Но «Анжи» заинтересован в том, чтобы ее продлить, и уже вступил в переговоры с «Шахтером».

В прошедшем сезоне Будковский сыграл 31 во всех турнирах матч за «Анжи», где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Источник — ФК Анжи

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