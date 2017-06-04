Леонид БУРЯК: «Первый мяч на совести Буффона»

Заслуженный тренер Украины, экс-наставник сборной Леонид Буряк поделился впечатлением от финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4)

— Леонид Иосифович, в Кардиффе торжествовала атака? Как могла сильнейшая оборона этого розыгрыша Лиги чемпионов пропустить четыре мяча?

— Финал получился неплохой, но счет, как для такого матча, слишком крупный. Многовато забил «Реал»… В том, что я говорю, есть, конечно, доля шутки. Но, действительно, немало курьезного произошло в этой игре. Я не думал, что будет такой счет и что итальянская оборона получит четыре пробоины.

— Особенно нелогичными показались первые три гола…

— Согласен, гол на 20-й минуте — красивый, но необязательный. Мяч медленно летел и только благодаря рикошету оказался в воротах. Да и «Ювентусу», когда забивал Манджукич, повезло, ведь сфера влетела в сетку посередине ворот — стопроцентной зоне вратаря. Красиво все исполнил Марио, однако такие мячи, к сожалению, нечасто достигают цели.

— Есть ли вина хотя бы в одном голе Буффона?

— Первый мяч, бесспорно, на его совести. Даже с учетом рикошета… В остальных случаях он вряд ли мог спасти ворота «Ювентуса». Несмотря на четыре пропущенных гола, считаю, что Буффон сыграл сильно, и, если бы туринцы победили в финале, Джанлуиджи получил бы Золотой мяч.