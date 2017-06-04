Криштиану РОНАЛДУ: «Это был потрясающий сезон. Цифры не врут»

Герой финала Лиги чемпионов Криштиану Роналду поделился впечатлениями о победе «Реала» над «Ювентусом» (4:1).

«Пока могу, буду играть. Мы провели еще один фантастический сезон, выиграли чемпионат и Лигу чемпионов. У нас великолепная команда, да и для меня самого сезон сложился великолепно. Я хорошо подготовился к завершающей стадии сезона и забил ряд важных голов.

Финал получился равным. «Юве» здорово играл в первом тайме, создавал моменты, но после перерыва мы заиграли лучше. Думаю, это лучший второй тайм «Реала» в этом сезоне. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно, особенно если сражаешься с командой, которая пропустила всего три мяча за весь розыгрыш.

Я очень рад. Это был потрясающий сезон. Цифры не врут. Это один из лучших моментов в моей карьере. Я рад, что у меня есть возможность говорить это каждый год», – отметил Роналду.