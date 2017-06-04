Лукас Билья переходит из Лацио в Милан

Капитан римского «Лацио» Лукас Билья перейдет в «Милан». 31-летний аргентинец перешел в столичный клуб из «Андерлехта» летом 2013-го за 8,4 млн евро.
Контракт капитана заканчивался в конце следующего года, и вовсю ходили слухи о его пролонгации. Однако неожиданно выяснилось, что «Лацио» готов продать полузащитника за 21 млн евро + 4 млн бонусов. Утверждается, что «Милан» готов заплатить такую сумму. Напомним, миланцы уже потратили 46 млн евро на покупку Матео Мусаккио из «Вильярреала» и Франка Кессье из «Аталанты».
Источник — Football-italia
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