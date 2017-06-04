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Гарет БЭЙЛ: «Исполнил мечту, победив в ЛЧ в родном Кардиффе»

Валлийский форвард появился на поле за 18 минут до конца встречи

  • 04.06.2017 14:42
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EPA. Гарет Бэйл
© EPA. Гарет Бэйл
Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сумел осуществить мечту, победив в финале Лиги чемпионов, который прошел в его родном Кардиффе. Об этом он рассказал журналистам после игры.
 
В субботу «Реал» разгромил «Ювентус» со счетом 4:1 и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.
 
«Для меня победа в родном городе, разумеется, имеет особое значение. Сбылась моя мечта. Испытываю великолепные ощущения от этого успеха, которые разделяю вместе с болельщиками. Мы еще раз переписали историю и сейчас рады этому моменту», - сказал Бэйл.
 
Некогда самый дорогой игрок планеты, который недавно перенес операцию на колене, вышел на поле за 18 минут до конца встречи.
 
«Я тренировался только пять дней с командой перед этим матчем, так что мне вообще повезло принять участие. После операции на колене я все еще ощущаю небольшой дискомфорт, но сейчас, во время летнего перерыва, у меня будет время на восстановление, и в следующем сезоне я вернусь еще более сильным», - отметил он.

Источник — ТАСС

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