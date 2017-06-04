Джиджи БУФФОН: «У меня еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения в финале Лиги чемпионов рассказал о своих планах.

«У меня есть еще один год контракта, а это значит - еще один шанс выиграть Лигу чемпионов. Конечно, нам будет трудно выступить лучше, чем в этом году.

Мы пытались сделать нечто невероятное, но, к сожалению, не смогли», – сказал Буффон.