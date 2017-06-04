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Джиджи БУФФОН: «У меня еще есть шанс выиграть Лигу чемпионов»

Вратарь «Ювентуса» - о поражении в финале Лиги чемпионов

  • 04.06.2017 14:27
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ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения в финале Лиги чемпионов рассказал о своих планах.

«У меня есть еще один год контракта, а это значит - еще один шанс выиграть Лигу чемпионов. Конечно, нам будет трудно выступить лучше, чем в этом году.
 
Мы пытались сделать нечто невероятное, но, к сожалению, не смогли», – сказал Буффон.

Источник — Sky Sport Italia

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