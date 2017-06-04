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Зидан утверждается в тренерской элите

Sport.ua разбирает детали состоявшегося финала Лиги чемпионов

  • 04.06.2017 14:00
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© ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан
© © ФК Реал Мадрид. Зинедин Зидан

Тактический рисунок первой части финала Лиги чемпионов (до первого забитого мяча) во многом был предопределен ожиданиями. Общий характер игры предсказать было нетрудно – встречались команды равного класса, каждая из которых могла претендовать на захват игровой инициативы. Следовательно, сопернику в тот или иной момент игры нужно было не допустить подобного развития событий и максимально плотно играть с игроками соперника, владеющими мячом. Результатом обоюдных действий такого рода должна была стать закрытая игра, предельно насыщенная единоборствами. В ней атакующие не могли рассчитывать на значительный объем игрового пространства. Так и произошло – в первой четверти игры оба соперника играли предельно плотно, а залогом успеха становился удачный поиск вариантов освобождения от опеки и быстрого перехода центра поля.

ФЛАНГОВАЯ ИГРА И ДЛИННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Примечательно, что для решения данной задачи оба соперника действовали в одном направлении – ставка обоюдно была сделана на активное развитие атак через фланговые зоны. В этом смысле о себе напомнила еще одна предматчевая интрига – всех интересовало, с каким числом центральных защитников выйдет в финале «Ювентус», который по ходу сезона активно варьировал тактические схемы. В итоге оказалось, что обе команды не только сосредоточили свои основные усилия в развитии атак через края поля, но и выбрали тактические построения, которые имели много общего.

Несмотря на преимущество испанцев во владении мячом (56%), усредненные позиции игроков «Ювентуса» говорят о некотором территориальном преимуществе этой команды. При большем числе выполненных «Реалом» передач (316 против 459), в верхней трети поля по данным FourFourTwo.com больше атакующих пасов выполнил «Ювентус» (117 против 108). Также видно, что у «Реала» роль центрального нападающего в этом матче была определена не Бензема, а Роналду.

При обоюдной игре в 4 защитника Аллегри сделал ставку на широкую фланговую игру через удвоение позиций по краям поля. Так, Дибала не только выполнял функции центрального атакующего полузащитника, но и часто смещался на правый фланг для поддержки розыгрыша через зону действия Алвеса. На другом фланге ситуация выглядела и вовсе отработанной – большая работа Аллегри по превращению Манджукича из центрфорварда в универсального флангового игрока давно приносит плоды. Этот игрок стандартно занимает позицию на левом краю атаки, где весьма эффективен в поддержке рейдов Алекса Сандро. Например, в эпизоде с забитым голом Манджукич открывался на углу штрафной для получения мяча от Сандро еще до того, как получил выигранный Игуаином мяч.

«Тепловые карты» зон действий Манджукича и Дибалы (слева) по сравнению с Бензема и Иско по данным WhoScored.com. Полузащитники итальянской команды обеспечивали широту действий команды на флангах, в то время как их визави сосредоточили усилия на левом краю нападения. Это явная тактическая установка Зидана.

Еще одной характерной чертой для действий обоих команд стала доставка мяча на фланги с использованием длинных передач. При этом они следовали либо непосредственно от защитников (у «Ювентуса» только Бонуччи по данным WhoScored.com выполнил 18 длинных адресаций), либо через центральных полузащитников (у «Реала»), которые в обеих командах практически не играли вертикально через центр.

Диаграммы выполненных командами длинных передач. В точности их исполнения (56%) «Ювентус» оказался менее успешен, чем «Реал», у которого длинные переводы (77% точности) чаще выполнялись центральными полузащитниками (данные FourFourTwo.com).

РЕШЕНИЯ ЗИДАНА

Тактический план наставника «Реала» также предполагал активное использование фланговых зон, однако он включил в себя некоторые особенности, которые, возможно, предопределили сначала перелом во втором тайме, а затем и исход игры в целом. Во-первых, некоторая хитрость и оригинальность присутствовала в определении роли центрального нападающего не Бензема, а Роналду. Француз был смещен влево, где должен был поддерживать розыгрыш на фланге, а также препятствовать активности Дибала и Алвеса, где даже выполнил два отбора. Такое решение Зидана в использовании Бензема выглядело вполне оправданным, учитывая пассивность Роналду в поддержке обороны. С другой стороны, португалец, безусловно, гораздо более опасен на завершении и в пределах штрафной, что и воплотилось в два забитых мяча.

Вторым важнейшим решением Зидана стало сосредоточение усилий команды в атаке через левый фланг, что видно и на диаграмме действий Бензема и Иско, и на усредненных позициях игроков. Этот акцент наметился уже с первых минут матча, когда испанская полузащита строила вертикали продвижения по левому краю поля, насыщая его быстро играющими в пас полузащитниками. Кроме Бензема, в соответствии с планом Зидана сюда акцентированно смещался Иско. Из глубины в эту же зону выдвигались Кроос и всегда агрессивный Марсело. Атакующая группа строила динамичные розыгрыши в левом фланговом коридоре, сковывая активность соперников в этой зоне. В итоге через левый фланг «Реал» за матч провел почти половину (47% по данным WhoScored.com) своих атак с игры.

РАБОТА КАЗЕМИРО В ОБОРОНЕ

Залогом перелома игры во втором тайме стала оборонительная работа Каземиро, который действовал глубже Крооса и Модрича, ориентированных на поддержку атакующего розыгрыша. Такое разделение функций центральных полузащитников «Реала» в рамках схемы 4-3-3 выглядит гармонично – Кроос и Модрич не слишком атлетичные игроки, и возлагать на кого-либо из них функции оборонительной игры в опорной зоне не слишком перспективно. Каземиро же традиционно сосредоточен на защитных действиях, в этом матче он совершил 7 отборов. Даже забитый им дальним ударом мяч можно отнести к стечению обстоятельств. Обычно же он дисциплинированно страхует центр поля, вступает в борьбу еще до защитников, и не допускает разрывов между линиями, которые, например, периодически образовывались у «Ювентуса» (эпизод с первым голом).

В матче равных по классу соперников «Реал» предстал более сбалансированной командой. Наставник мадридистов грамотнее распределил обязанности игроков в центре поля (Каземиро в обороне и Кроос/Модрич в поддержке игры на флангах), использовав их сильные качества. Также (впрочем, не в первый раз!) Зидан произвел рокировку в атаке, определив в качестве основного нападающего Роналду. Действия атакующих игроков отличались компактностью и синхронными перемещениями в атаке. Слаженность общекомандных перестроений следует отметить особо, ведь в двух из четырех голевых эпизодах комбинации «Реала» были проведены сходу, со встречных овладеваний на половине поля соперника. В это время защита «Ювентуса» опаздывала с перестроениями и выходом в борьбу. Все это позволяет говорить о значительной роли тренерского штаба в достигнутом результате и росте Зидана как специалиста высокого уровня.

Использованы статистические данные Opta и FourFourTwo.

Автор — Игорь Зайцев, Sport.ua

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