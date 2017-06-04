Івано-Франківщина готується до шостого Світового чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд, який відбуватиметься з 24 по 29 червня в Богородчанах і Надвірній.

Це ще один потужний міжнародний гуманітарний проект на території Прикарпаття, що сприятиме створенню позитивного іміджу нашого краю та й України загалом в цілому світі, йдеться в сюжеті ОТБ «Галичина».

За словами заступника голови Івано-Франківської ОДА Ігоря Пасічняка, область готується максимально, щоб на належному рівні прийняти команди.

«Я переконаний у тому, що ми запропонуємо добрі умови, і до цього докладаємо максимум зусиль», – сказав Пасічняк.

У турнірі візьмуть участь вісім команд з Іспанії, Румунії, Німеччини, Австрії, Прибалтики, Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Молдови.