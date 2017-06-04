Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Прикарпаття готується до світового чемпіонату серед діаспор

Турнір пройде з 24 по 29 червня в Богородчанах і Надвірній

  • 04.06.2017 13:02
  • 359 просмотров
  • 1 комментария
Метки
global-ukraine-news.org
© global-ukraine-news.org
Івано-Франківщина готується до шостого Світового чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд, який відбуватиметься з 24 по 29 червня в Богородчанах і Надвірній.
 
Це ще один потужний міжнародний гуманітарний проект на території Прикарпаття, що сприятиме створенню позитивного іміджу нашого краю та й України загалом в цілому світі, йдеться в сюжеті ОТБ «Галичина».
 
За словами заступника голови Івано-Франківської ОДА Ігоря Пасічняка, область готується максимально, щоб на належному рівні прийняти команди.
 
«Я переконаний у тому, що ми запропонуємо добрі умови, і до цього докладаємо максимум зусиль», – сказав Пасічняк.
 
У турнірі візьмуть участь вісім команд з Іспанії, Румунії, Німеччини, Австрії, Прибалтики, Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Молдови.
 

Источник — Галичина Спортивна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 04.06.2017 14:31
    0
    Если не ошибаюсь, самая большая диаспора наша - в расеи. почему оттуда не команды?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.