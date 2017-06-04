В финальной битве Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу киевский «Артур Мьюзик» и португальская «Брага» определят обладателя самого престижного клубного трофея Европы.
Эта игра начнется в воскресенье, 4 июня в 21:00 по киевскому времени!
Прямые трансляции финального дня Euro Winners Cup 2017 вашему вниманию:
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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