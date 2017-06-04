Дай бог, что бы получилось. Ты достоин!

У него только один шанс выиграть ЛЧ - перейти играть в Реал.

Если не ошибаюсь, самая большая диаспора наша - в расеи. почему оттуда не команды?

Немного не по теме, но все-таки... То что ИГИЛ придумали расеяне, ни для кого уже не секрет. И по...

Похоже, на этом турнире у Элины не будет вообще ни одного простого матча. Хотя сегодняшний первый...

Вітання з перемогою Еліни.Не сказав би що була аж такою важкою для украінки. Світоліна контролюва...

Не удалось посмотреть матч, может кто подскажет где можно будет скачать запись?