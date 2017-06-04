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Финал Кубка европейских чемпионов Артур Мьюзик - Брага. LIVE c 21:00

Смотрите прямую трансляцию финального матча Euro Winners Cup 2017

  • 04.06.2017 13:00
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Финал Кубка европейских чемпионов Артур Мьюзик - Брага. LIVE c 21:00

В финальной битве Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу киевский «Артур Мьюзик» и португальская «Брага» определят обладателя самого престижного клубного трофея Европы.

Эта игра начнется в воскресенье, 4 июня в 21:00 по киевскому времени!

Прямые трансляции финального дня Euro Winners Cup 2017 вашему вниманию:

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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