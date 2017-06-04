Вагнер Лав - лучший бомбардир чемпионата Турции

В субботу в турецкой Суперлиге завершился сезон-2016/17. Лучшим бомбардиром стал бразильский нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав, наколотивший 23 гола. В гонке он опередил нападающего чемпионов страны «Бешикташа» Дженка Тосуна (20 мячей) и звезду «Анатльяспора» Самюэля Это'О (18).
SSL'de sezonun bitmesiyle birlikte 34 haftayı gol kralı olarak tamamlayan isim 23 golle Brezilyalı oyuncumuz Vagner Love oldu. pic.twitter.com/O9UtAhhvNH— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) June 3, 2017
Источник — Sport.ua
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