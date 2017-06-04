Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вагнер Лав - лучший бомбардир чемпионата Турции

Форвард «Аланьяспора» за сезон забил 23 гола

  • 04.06.2017 12:52
  • 140 просмотров
  • 0 комментария
Метки
AMK Spor. Вагнер Лав
© AMK Spor. Вагнер Лав

В субботу в турецкой Суперлиге завершился сезон-2016/17. Лучшим бомбардиром стал бразильский нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав, наколотивший 23 гола. В гонке он опередил нападающего чемпионов страны «Бешикташа» Дженка Тосуна (20 мячей) и звезду «Анатльяспора» Самюэля Это'О (18).
 

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.