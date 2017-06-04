25 фактов о победе Реала в финале Лиги чемпионов

Триумф «бланкос» в цифрах от Gracenote (экс-Infostrada Sports).

О Криштиану

Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим трижды в финалах ЛЧ нового формата (с сезона-1992/93) и первым, забивавшим в трех разных финалах.

Роналду вошел в историю как игрок, положивший первый гол в двух различных финалах Лиги чемпионов. Он присоединился в вечности к Сандро Маццоле из «Интера» и Францу Роту из «Баварии» как к футболистам, забивавшим несколько стартовых мячей в финалах Лиги или Кубка чемпионов.

Португалец забил 10 голов в плей-офф ЛЧ – больше, чем любой на этой стадии турнира. Для сравнения: у Месси в сезоне-2011/12 было восемь мячей.





2017 - 1⃣2⃣⚽️

2016 - 16

2015* -10

2014 - 17

2013 - 12@Cristiano Ronaldo is #UCL top scorer for the 5th straight year! 💪 #UCLfinal



*joint pic.twitter.com/vXllsYlmpI — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 3, 2017

В Лиге чемпионов больше, чем Буффону (7 голов), Роналду забивал только Юхану Виланду, игравшему за «Копенгаген» и «Мальмё», а также Мануэлю Нойеру – им Криштиану забивал по девять мячей. Чаще Джиджи не страдал в ЛЧ ни от кого. Криштиану забивал во всех пяти матчах Лиги чемпионов против «Ювентуса». Роналду забил 105 мячей в ЛЧ – это больше, чем забил в туринре «Юве» с августа 2005-го, когда португалец впервые отличился в этом турнире. Звезда «Реала» стал шестым футболистом, забивавшим больше одного гола в финале ЛЧ, и первым со времен Диего Милито в 2010-м.

Он забил 600-й мяч в карьере – 529 за клуб («Спортинг», «МЮ» и «Реал») и 71 за сборную. О «Реале»

Всего в этом сезоне положил 12 мячей в главном еврокубке и закончил год лидером гонки бомбардиров в шестой раз. Опять же: у Месси было только пять таких побед.

«Мадрид» стал первой командой, выигравшей два трофея Лиги чемпионов подряд.

Эта победа стала для клуба 12-й в истории – это рекорд и La duodécima.

«Мадрид» стал первой командой, забившей 500 мячей в Лиге чемпионов нового образца.

«Реал» забил в 65-м матче подряд и вновь обновил клубный рекорд. Последний раз голкипер соперника уходил сухим в полуфинале ЛЧ – это был «Ман Сити» в 2016 году. «Королевский клуб» забил во всех матчах сезона: в 38 встречах Ла Лиги чемпионы Испании забили 106 голов; еще 22 – в Кубке Испании (6 встреч); 40 мячей КриРо и партнеры наколотили в Лиге чемпионов (13 игр). Трижды мадридцы отличились в матче за Суперкубок Европы, 6 голов забили на Клубном чемпионате мира, и даже в летних товарняках не уходили с поля без гола (5 голов в трех матчах).



До этого сезона четыре гола одна команда в финале ЛЧ забивала дважды – это «Милан» в ворота «Барсы» в 1994-м и тот же «Реал» в ворота «Атлетико» в 2014-м. Каземиро стал шестым бразильцем, отличавшимся в финале Лиги чемпионов. Только один из них (Неймар, Марсело, Беллетти, Карлос Альберто и Лусио) проиграл матч в итоге. Какую команду представлял неудачник? Правильно, «Байер Неверкузен» (это был Лусио). Голеадоров финалов ЛЧ, младше Марко Асенсио, было всего трое – это Ларс Риккен, Карлос Альберто и Патрик Клюйверт. Асенсио – 21 год и 133 дня. «Реал» выиграл 11 матчей подряд на нейтральном поле – в том числе по пенальти был обыгран «Атлетико в финале ЛЧ-2016. Последний раз, когда «сливочные» уступала не дома и не в гостях – это финал Кубка Испании-2004 против «Сарагосы».

О «Ювентусе»



«Юве» проиграл семь финалов из девяти, в которых участвовал, в том числе, в пяти последних.

Гонсало Игуаин проиграл все четыре финала на международном уровне, в которых участвовал – три за сборную и вот сейчас с «Ювентусом».

74% команд, отличавшихся первыми в финале, брали трофей. Всего шесть команд из 23, пропускавших на старте, отыгрывались и в итоге побеждали в турнире. Последним клубом, кто отыгрался в решающем матче ЛЧ, был «Реал» в 2014-м.

Марио Манджукич стал всего третьим человеком, забивавшим в финалах за две разные команды. Первым был Велибор Васович («Аякс» и «Партизан»). А второй – да, это Криштиану Роналду.