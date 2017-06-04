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Во время просмотра финала ЛЧ в Турине пострадало 1000 человек

В конце матча на площади, где шла трансляция на большом экране, взорвалась петарда

  • 04.06.2017 11:25
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Метки
ФК Ювентус
© ФК Ювентус
Ближе к концу матча, когда «Реал» забил третий гол, произошел взрыв петарды, что и вызвало в толпе панику. По другим данным упало заграждение – и после этого началась паника.
 
Как минимум у пяти пострадавших зафиксированы серьезные травмы, двое – в критическом состоянии, в том числе 4-летний ребенок.

Источник — Football-italia

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