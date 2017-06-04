Во время просмотра финала ЛЧ в Турине пострадало 1000 человек

Еще остались люди, которые верят Гаранту?

Вот не понимаю тупости боссов Реала. Зачем оставлять Бензему уже который год? Зачем нацеливаться ...

Ой, ойой, ойойой. Только вчера общался с человеком, который регулярно в Бамбас ездит, пытается св...

И инициатива не играть в Мариуполе исходит от руководства Динамо? Хорошо. А если будет инициатива...

Болельщиков ДК не убудет. А проблема "Сходу" - коммуно-сепарские отморозки, а не футбол...