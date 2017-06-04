Александр ЗИНЧЕНКО: «Моя цель – закрепиться в Манчестер Сити»

Прошлый сезон Зинченко провел в ПСВ, но там не стал твердым игроком основного состава. Тем не менее, он верит, что вернувшись в Манчестер, сможет убедить Хосепа Гвардиолу в своей состоятельности.

«Закрепиться в «Сити» — цель №1. Очень хочу остаться в Манчестере. Буду бороться за это. Уверен, что команда еще сыграется, Пеп воплотит свои идеи и следующий сезон будет намного интереснее.

На установке на игру он отдается так, будто бы он уже играет на поле. Помню, летом мы играли против «Баварии» в Мюнхене предсезонный турнир. Установка у нас растянулась минут 40. Но ты не устаешь, тебе интересно.

Он каждому разжевывал, что нужно делать на поле. А потом мы на матч ехали без сопровождения, попали в пробку и приехали на игру за 17 минут до выхода на разминку», — сказал Зинченко.

Читайте также: Почему отсутствие Зинченко в сборной – ошибка