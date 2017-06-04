Маркевич посетил матч Металлиста 1925

В среду, 31-го мая, в рамках аматорского чемпионата Украины на стадионе «Металлист» проходил перенесенный с 22-го тура матч между двумя командами, представляющими Харьковщину в этом турнире. На поле встречались лидирующая в первой группе харьковская команда «Металлист 1925» и команда «Квадро» из города Первомайский, занимающая 5-ую строку в таблице.

Все были захвачены начинающимся футбольным действом, но появление на трибуне легендарного тренера, верой и правдою 9 лет служившего во благо харьковского футбола, почетного гражданина города, а ныне работника ФФУ Мирона Богдановича Маркевича стало приятной неожиданностью для болельщиков. А их в этот день собралось ровно 3375 человек. Ультрас, которые расположились на привычном месте, то есть на Северной трибуне стадиона, несколько раз громко прокричали речёвку в честь легендарного тренера, при котором харьковский клуб «Металлист» достиг своих наивысших вершин за свою 90-летнюю историю. Харьковские болельщики никогда не забудут 6 бронзовых комплектов медалей чемпионата Украины, серебряные медали сезона 2012/13 гг. и выход в четвертьфинал престижного еврокубкого турнира Лиги Европы. Над стадионом неслось: «Миииирон Маааркевич!» и Мирон Богданович встал и поклонился в знак благодарности. А стадион также стоя аплодировал ему, выражая свое искренне уважение и восхищение работой Тренера.

Расположился Мирон Богданович на Западной трибуне с учредителями и руководством клуба «Металлист 1925». Сама игра началась с символичного запуска в небо жёлтых и синих воздушных шариков, символизирующих цвета национального флага. Их выпустили в чистое голубое небо девчонки и мальчишки, которые сопровождали выходящих на поле футболистов обоих команд. Это, кстати, была последняя домашняя игра харьковской команды «Металлист 1925» на родном стадионе. Далее у подопечных Призетко две выездные игры. Обе команды продемонстрировали отличный футбол. В первом тайме была обоюдоострая и богатая на голевые моменты игра. Но зрители увидели лишь один гол. Отличился капитан харьковчан Сергей Давыдов. Он ведь играл на высшем уровне украинского футбола как раз под руководством Маркевича, и Сергей очень хотел отличиться забитым голом на глазах своего бывшего наставника. Во втором тайме команда Александра Призетко порадовала зрителей ярким футболом. Раз за разом у ворот, которые защищал Сарана, возникали острые моменты. И харьковский клуб был вознагражден за старания трёмя голами. Дублем отметился Олег Синица. Один из голов он забил с пенальти. Также отличился Денис Скотаренко. Это мяч, стал 14-м на счету форварда. Он вместе Николаем Темнюком из команды «Агробизнес», на счёту которого также 14 точных ударов, является лучшим бомбардиром аматорского чемпионата. Денис в зимнее межсезонье, как раз из команды «Квадро» перешёл в «Металлист 1925». У Скотаренко на сегодняшний день на счету 9 голов в составе первомайской команды и 5 голов в составе харьковчан. Старались, конечно, и подопечные Александра Почтаря, в конце матча у них был просто-таки убойный момент. С 5 метров нападающий «Квадро» «расстреливал» ворота, но Владислав Федак совершил неимоверный сейв, и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Правда, тут же вышедший на замену в составе харьковчан Ярослав Дехтяренко мог забить пятый гол, но не смог закатить круглого в уже пустые ворота. Арбитр матча зафиксировал окончательный счёт 4:0, и это стало хорошим подарком для поклонников «Металлиста 1925», которые ждут следующего домашнего матча любимой команды уже в рамках чемпионата во второй профессиональной лиге Украины.

После матча Мирон Богданович оказался в центре внимания всех болельщиков. Каждый стремился пожать руку легенде Харькова и Украины и взять автограф у него на память. Мирон Богданович никому не отказал ни в автографе, ни в совместном фото. Надеюсь, в положительном настроении покидали стадион не только победители, но и проигравшие. Ведь игроки харьковской и первомайской команд впервые в жизни играли под наблюдением куратора национальных сборных Украины. Ну, кроме, разве что Сергея Давыдова и Вячеслава Запояска. Вячеслав в конце 90-х играл за харьковский «Металлист» и выходил на поле в играх против львовских «Карпат» в рамках чемпионата Украины в высшей лиге. А ведь бывший коуч «Металлиста» именно тогда возглавлял львовский клуб. Понятно, что после матча руководству «Металлиста 1925» Владимиру Линке, Вячеславу Хруслову, врачу команды Ашоту Худаеву, председателю ООО «Футбольный клуб Металлист 1925» Сергею Стороженко было о чем поговорить и что вспомнить. Они ведь не один год плечо в плечо работали вместе с Маркевичем. Это была встреча старых и добрых знакомых, которые до сих пор поддерживают связь, несмотря на расстояние. А теперь вновь встретились на матче.

Мирон Богданович до понедельника планирует побыть в Харькове. У него уже было выступление в эфире радиопрограммы «Мова футбола», где он поделится своим мнением о новой харьковской команде, пожелал ей успехов на футбольных полях и как можно скорее стать успешным профессиональным клубом. Также в эти выходные дни в посёлке Шаровка Харьковской области Маркевич выйдёт на поле в составе команды ветеранов, там соберутся его давние товарищи и друзья поиграть в футбол, которому они, как и Мирон Богданович, посвятили свою жизнь.