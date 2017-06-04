А ведь многие из нас хотели именно такого состава финалистов. Предрекая, прежде всего, достойное противостояние соперников. Мол, уж если кто и сможет потягаться с королем европейского футбола, то, пожалуй, это будет Старая синьора из Турина. Перефразируя расхожее выражение, король старушку не обидит.

В известной степени, так оно и получалось до поры. Однако цифры на табло неумолимы: в финале был футбол, но завершился он разгромом. Вот и гадай теперь, что хуже: наблюдать унылое перетягивание каната с плавным переходом в экстра-тайм, а то и пресловутую лотерейку, или вчерашний оживляж с банальнейшей развязкой. Как по мне, то лучше уж второе.

Игра в футбол удалась, а я люблю ее больше, чем борьбу за результат. И, что характерно, победил таки-сильнейший. А не хитрейший, преуспевший в искусстве разрушать. Не упрекал бы «Ювентус» в том, что он попытался взять Кубок чемпионов силой – я бы поблагодарил его за это. Зато финал стал подлинным праздником футбола, а не черепашьими бегами на фоне петушиных боев.

Команды сообща подарили нам яркое зрелище игры. Несколько выпала из контекста вторая треть матча: концовка первого тайма и дебют второго. Но это, если говорить исключительно о голевых моментах. Цельность переживаемого события, по большому счету, не нарушалась. И, в лучших традициях настоящего футбола, наиболее насыщенной стала последняя треть.

Судьба же поединка решилась в самом ее начале. Шальной выстрел Каземиро на 61-й минуте, изрядно подкорректированный некстати подвернувшимся на пути Хедирой, не только вновь вывел вперед «Реал», но и предопределил дальнейший ход событий. Уже три минуты спустя Роналду оформил дубль, а с ним фактически и королевский триумф.

Я привык мерить и оперировать конкретными голевыми шансами, а не абстрактным впечатлением от общей картины игры или второстепенными цифрами, говорящими о чем угодно, только не о том, кто же и сколько раз реально мог забить. Все просто: считаем действительно опасные эпизоды и делаем соответствующие выводы.

И тогда мы увидим, что победитель превзошел проигравшего всего на одну такую возможность. И спорить можно лишь о качестве и степени угрозы моментов Пьянича и Сандро – насколько они соотносимы с мадридскими голами. В первом случае, туринцы могли открыть счет на 7-й минуте. Во втором – сократить отрыв до 2:3 на 82-й, еще до удаления Куадрадо.

Очевидное для зрителя превосходство «Реала», лежащее на поверхности игры – поистине нереальная РЕАЛизация: четыре из четырех! Это не считая полумомента Роналду на 58-й минуте, при 1:1. Впрочем, он компенсируется аналогичным случаем у Манджукича на 86-й, при 1:3.

Судьбоносный гол Каземиро – вообще отдельная история. Здесь «королевским» явно покровительствовала Фортуна, которая, как известно, любит смелых. Но и вчерашний «Ювентус» язык не повернется упрекнуть в осторожности. Он сражался, в принципе, на равных. И уступил лишь в одном – в мастерстве. Но разве не оно должно торжествовать в футболе?

Ах, знаю-знаю, порядок бьет класс, и все такое. А смелость берет города. И лично мне пришелся по душе смелый «Ювентус», совместно с «Реалом» нарисовавший финал в Кардифф-сити сочными и веселыми красками. Где-то ему не повезло, где-то соперник оказался искуснее. Радует, что искуснее в игре, а не в способах добычи результата.

Конечно, я утрирую и упрощаю. Но подавляющее большинство зрителей смотрит игру именно в этих очках, и, будучи одним из них, вовсе не стремлюсь посвящать их в таинства футбольной науки. Мы говорим на их языке, воспринимая футбол, как лучшее из развлечений, а не как поприще демонстрации познаний в науке побеждать.

И в этом свете вчерашний финал даст фору многим другим финалам.

Что еще? Невозможно переоценить роль Роналду в завоевании нынешнего Кубка. В финале он открыл счет и забил гол, расставивший все точки над «е». Причем, сделал это в присущей ему манере терминатора. Лично я предпочитаю художественный стиль Месси лучших времен, но искренне впечатлен игрой Криштиану в последнее время. Когда, казалось бы, уже где-то и возраст мог бы сказаться.

Ну, а лучшим фрагментом матча, безусловно, стал единственный гол «Юве». И мне глубоко фиолетово, как при этом действовал вратарь, и как он должен был действовать. Большинство из нас любит футбол именно за это: чтобы душа развернулась и завернулась обратно!И, честное слово, перед глазами сейчас стоит не Роналду с Кубком, а шедевральный этюд Манджукича.

Так что же, король поглумился над старушкой? Скорее она не рассчитала своих сил, закружившись с ним в лихом галопе, после чего ей долго придется приходить в чувство. Но в грязь лицом на королевском балу все же не ударила.

Европой же продолжает править королевская династия из Мадрида. На трон взошел Реал XII.Как и его предшественник, он обязан этим Великому Мавру Французскому. Зидан вошел в историю, как первый тренер, сумевший защитить со своим клубом титул победителя Лиги чемпионов УЕФА.

Воистину великий футболист. К слову, как игрок, наибольших клубных успехов добившийся как раз в «Ювентусе» и «Реале».

Кстати (или некстати), а кто такой нынче Матерацци? Ну, тот, которого боднул сам Зидан. Чемпион Индии? А где это?