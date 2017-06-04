Криштиану РОНАЛДУ: «В перерыве Зидан сказал, что верит в нас»

Криштиану Роналду, получивший после матча из рук Алекса Фергюсона награду лучшему игроки финала, признался, что был готов к тому, что «Реал» выиграет трофей второй год подряд.

«Я был готов к подобному развитию событий. Команда будет выигрывать престижные турниры, если по ходу сезона каждый будет много работать. В перерыве Зинедин Зидан поговорил с нами в очень позитивном ключе и сказал, что действительно верит в нас.

Это невероятное окончание сезона. Мы — первая команда, которая выиграла ЛЧ два раза подряд, а я забил два мяча», - сказал Роналду.