Криштиану РОНАЛДУ: «В перерыве Зидан сказал, что верит в нас»

Криштиану Роналду, получивший после матча из рук Алекса Фергюсона награду лучшему игроки финала, признался, что был готов к тому, что «Реал» выиграет трофей второй год подряд.
«Я был готов к подобному развитию событий. Команда будет выигрывать престижные турниры, если по ходу сезона каждый будет много работать. В перерыве Зинедин Зидан поговорил с нами в очень позитивном ключе и сказал, что действительно верит в нас.
Это невероятное окончание сезона. Мы — первая команда, которая выиграла ЛЧ два раза подряд, а я забил два мяча», - сказал Роналду.
Источник — УЕФА
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