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Криштиану РОНАЛДУ: «В перерыве Зидан сказал, что верит в нас»

Форвард «Реала» - о победе в Лиге чемпионов

  • 04.06.2017 10:29
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду, получивший после матча из рук Алекса Фергюсона награду лучшему игроки финала, признался, что был готов к тому, что «Реал» выиграет трофей второй год подряд.

«Я был готов к подобному развитию событий. Команда будет выигрывать престижные турниры, если по ходу сезона каждый будет много работать. В перерыве Зинедин Зидан поговорил с нами в очень позитивном ключе и сказал, что действительно верит в нас.

Это невероятное окончание сезона. Мы — первая команда, которая выиграла ЛЧ два раза подряд, а я забил два мяча», - сказал Роналду. 

Источник — УЕФА

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