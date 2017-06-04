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Кучук подпишет с Ростовом 2-летний контракт

Стал известен срок, на который наставник возглавит «Ростов»

  • 04.06.2017 10:17
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ФК Сталь. Леонид Кучук
© ФК Сталь. Леонид Кучук

По информации источника, 57-летний Кучук, минувший сезон проведший в «Стали», подпишет с ростовским клубом контракт на два года. Вместе с Леонидом Кучуком в Ростов переедет  его тренерский штаб.

Ранее была информация, что Кучук официально возглавит «Ростов» на следующей неделе. 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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