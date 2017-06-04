Кучук подпишет с Ростовом 2-летний контракт

По информации источника, 57-летний Кучук, минувший сезон проведший в «Стали», подпишет с ростовским клубом контракт на два года. Вместе с Леонидом Кучуком в Ростов переедет его тренерский штаб.
Ранее была информация, что Кучук официально возглавит «Ростов» на следующей неделе.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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