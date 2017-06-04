Альваро МОРАТА: «В Италию не вернусь, хочу остаться в Реале»

Форвард «Реала», выступавший ранее за «Ювентус», прокомментировал информацию о том, что он близок к переходу в «Милан» за 60 миллионов евро.

«Вернуться в Италии было бы сложно. Так что я точно не вернусь. Хочу остаться в «Реале». Мне нравится Италия, но мой город – Мадрид, а «Реал» — моя команда. И только потом идет «Ювентус».

Вообще переход зависит не от меня. А сейчас я просто хочу отметить нашу победу в Лиге чемпионов», — сказал Мората.