Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Не думайте, что закончилась какая-то эра»

По словам Аллегри, его команде нужно было лучше держать удар после второго пропущенного гола.
«В первую очередь хочу поздравить своих ребят с проделанной работой - это был потрясающий сезон. Мы выиграли чемпионат и кубок, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остается только поблагодарить их.
В первом тайме мы играли красиво, но во втором «Реал» нажал на газ, и нам оказалось нечем ответить. Футбол бывает кошмарным. После ударов Пьянича и Каземиро были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном случае.
Не считал нас фаворитами. «Реал» вышел в финал неслучайно - у них отличные игроки. »Реал» здорово оборонялся, нашим нападающим было трудно пробраться к воротам. Мы провели замечательный первый тайм - все наши игроки. Но мы должны были держать удар после второго пропущенного гола.
При счете 1:2 мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Научиться понимать, когда ускорять игру, а когда замедлять.
Не думаю, что для «Ювентуса» закончилась какая-то эра. Буффон и Бардзальи будут с нами и в следующем году, они еще много могут нам дать. Конечно, команде надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры. После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией. Футбол дает шанс попробовать еще раз в новом сезоне.
«Ювентус» все еще растет, прибавляет. Если нам удастся привлечь новых игроков и внедрить их в команду, тогда в следующей Лиге чемпионов мы вновь будем конкурентоспособны», - сказал Аллегри.
Источник — УЕФА
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