Зинедин ЗИДАН: «Я очень счастлив»

После победы над «Ювентусом» (4:1) Зизу признался, что готов пустьться в пляс.

«Я счастлив! Яркий получился год. О большем и мечтать нельзя. Мы выиграли чемпионат в последнем туре, два раза подряд сыграли в финале Лиги чемпионов, хотя это невероятно трудно. У нас был достойный соперник. Первый тайм получился трудным, но во втором мы были явно сильнее. Мы оказывали больше давления и физически превосходили соперника.

Первый тайм был более равным. «Ювентус» начал мощно, много владел мячом. Во второй половине преимущество было на нашей стороне. В перерыве я сказал игрокам, чтобы они продолжали в том же духе, энергичнее прессинговали и пасовали. Во втором тайме мы показали зрелищный футбол. Игра в пас и движение были фантастическими. Нелегко забить четыре гола такой команде, как «Ювентус».

Я часть этой команды. Залог нашего успеха в том, что в этом сезоне каждый чувствовал себя важным звеном, каждый внес вклад. Мои игроки прекрасно чувствуют друг друга. Когда есть это и талант, у тебя большие шансы на успех. Мы пахали весь сезон, и каждый приносил пользу. Это ключевой фактор нашего триумфа.

Я очень рад и благодарен этому великому клубу за то, чтобы он дал мне возможность тренировать столь блестящих футболистов. Я счастлив. Хочется пуститься в пляс. И этим чувством я тоже обязан клубу. Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубу. Теперь важно насладиться тем, чего мы добились.

Бесспорно, сегодня великий день. Никому не удавалось защитить трофей Лиги чемпионов, а нам удалось. Исторический день для всей мадридской семьи - игроков, тренерского штаба, для наших болельщиков. Следующий сезон будет еще труднее. Придется работать в поте лица, чтобы вновь выиграть Лигу чемпионов. Но сегодня мы показали, что у нас замечательная команда, и можем наслаждаться этим», - сказал Зидан.