Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зинедин ЗИДАН: «Я очень счастлив»

Наставник «Реала» - о второй подряд победе в Лиге чемпионов

  • 04.06.2017 09:10
  • 888 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Реал. Зинедин Зидан
© ФК Реал. Зинедин Зидан

После победы над «Ювентусом» (4:1) Зизу признался, что готов пустьться в пляс.

«Я счастлив! Яркий получился год. О большем и мечтать нельзя. Мы выиграли чемпионат в последнем туре, два раза подряд сыграли в финале Лиги чемпионов, хотя это невероятно трудно. У нас был достойный соперник. Первый тайм получился трудным, но во втором мы были явно сильнее. Мы оказывали больше давления и физически превосходили соперника.

Первый тайм был более равным. «Ювентус» начал мощно, много владел мячом. Во второй половине преимущество было на нашей стороне. В перерыве я сказал игрокам, чтобы они продолжали в том же духе, энергичнее прессинговали и пасовали. Во втором тайме мы показали зрелищный футбол. Игра в пас и движение были фантастическими. Нелегко забить четыре гола такой команде, как «Ювентус».

Я часть этой команды. Залог нашего успеха в том, что в этом сезоне каждый чувствовал себя важным звеном, каждый внес вклад. Мои игроки прекрасно чувствуют друг друга. Когда есть это и талант, у тебя большие шансы на успех. Мы пахали весь сезон, и каждый приносил пользу. Это ключевой фактор нашего триумфа.

Я очень рад и благодарен этому великому клубу за то, чтобы он дал мне возможность тренировать столь блестящих футболистов. Я счастлив. Хочется пуститься в пляс. И этим чувством я тоже обязан клубу. Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубу. Теперь важно насладиться тем, чего мы добились.

Бесспорно, сегодня великий день. Никому не удавалось защитить трофей Лиги чемпионов, а нам удалось. Исторический день для всей мадридской семьи - игроков, тренерского штаба, для наших болельщиков. Следующий сезон будет еще труднее. Придется работать в поте лица, чтобы вновь выиграть Лигу чемпионов. Но сегодня мы показали, что у нас замечательная команда, и можем наслаждаться этим», - сказал Зидан. 

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    NICOLAOS1991
    online
    NICOLAOS1991, 04.06.2017 09:55
    0
    Молодец Зидан! Можно ненавидеть Реал, но неуважать Зидана невозможно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.