Артур Мьюзик в финале Кубка европейских чемпионов пляжного футбола!

Вице-чемпионы Украины из команды «Артур Мьюзик» второй год подряд пробились в финал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу! Накануне наша команда выдала невероятную игру, одержав волевую победу в полуфинале турнира над российской командой «Дельта» /Саратов/ и поборется за трофей Euro Winners Cup 2017!

Начало игры было за россиянами - на четвертой минуте музыканты проигрывали 0:2, однако Сандро Спакка и Егор Еремеев сравняли результат. На седьмой минуте бразильские легионеры «Дельты» Пауло Жил и Брайан Яно снова сделали преимущество своей команды +2, 4:2. Но во втором тайме Ереемеев и Спакка забили по голу и снова установили статус-кво.

Начало третьей двенадцатиминутки было за россиянами - Жил на первых секундах сделал счет 5:4. Однако, бразильцы в составе «Артур Мьюзик» тоже не молчали! На двадцать седьмой минуте Андерсон Лима со штрафного сравнял результат. Через три минуты после дальнего выстрела Виталия Сидоренко игрок сборной Украины Иван Глуцкий переправил мяч в ворота и впервые в матче вывел киевлян вперед. А точку в этом противостоянии поставил другой бразилец в составе «АМ» Димейш, который установил окончательный счет игры - 7:5 в пользу киевских музыкантов!

В другом полуфинале португальская «Брага» переиграла московский «Локомотив» 8:5 и теперь в финальной битве Euro Winners Cup 2017 «Артур Мьюзик» и «Брага» определят обладателя самого престижного клубного трофея Европы.

Эта игра начнется в воскресенье, 4 июня в 21:00 по киевскому времени! Перед этим, в 18:30 в матче за 13 место сыграет и чемпион Украины «Гриффин». Команда Евгения Вареницы накануне переиграла турецкий «Сеферехисар» 4:2 и завершит Euro Winners Cup матчем против польского клуба «Грембах» /Лодзь/.

Лев ГАЛУШКО