Мемы и шутки: реакция Твиттера на симуляцию Серхио Рамоса

Момент с удалением Куадрадо:
Sergio Ramos, ladies and gentlemen.pic.twitter.com/Qtwnr41j4D— FCB News (@FCBNewsRoom) 3 июня 2017 г.
Реакция пользователей Твиттера:
Какая же отвратительная баба Рамос. Тьфу, мерзость... подарите ему юбку— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 3 июня 2017 г.
Рамос это не спортсмен. Это днище— Vitalii Volochai (@v1lat) 3 июня 2017 г.
Рамос великий защитник, но за него стыдно. Ничего не было вообще. #ЮвентусРеал #ЛигаЧемпионов— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 3 июня 2017 г.
Серхио Рамос получает награду "Золотой Глобус" за лучшую мужскую роль в картине "Финал Лиги чемпионов УЕФА-2016/17"— MrDamian (@MsGuslee) 3 июня 2017 г.
#ювентусреал pic.twitter.com/TQjrTYG6QO
Рамос pic.twitter.com/FbAqoOX6St— Kazansky Den (@kazanskyden79) 3 июня 2017 г.
Тьфу на тебя, Серхио Рамос.— Валерий Георгиевич (@valerakarpin) 3 июня 2017 г.
Серхио Рамос (Реал Мадрид) получает долгожданный "Оскар" за лучшую мужскую роль в картине "Финал Лиги чемпионов УЕФА-2016/17"— MrDamian (@MsGuslee) 3 июня 2017 г.
#ЮвентусРеал pic.twitter.com/CHPcY3EvfH
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
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