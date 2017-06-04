Мемы и шутки: реакция Твиттера на симуляцию Серхио Рамоса

а Зенит (Газпром) привык быть под крылом некого плешивого окурка... не олигарх, но Ху*ло еще то.....

Так-с, Белотти не пошел, спросим за Джеком, так, он тоже не идёт, а что там Балотелли?Это как в ф...

ну что же, мои конгратуляции Реалу за исторический твайс, мощнейший сезон провели парни...по матч...

Нам нужно больше сообщений, докажи здесь всем нам что Барса лучше, а Месси бог, ну же. Не останав...

2 матча плей-офф одна тактика финал 1 матч совсем другая и еще сегодня так подфартило с двумя кик...

euro2012_za_2012euroне переживай ты так все равно он будет вторым после Месси

to sergeА осечки с кем не бывают?Кстати ошибок в самих матчах реала в чемпионате было не так уж м...