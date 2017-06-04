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Мемы и шутки: реакция Твиттера на симуляцию Серхио Рамоса

Поведение для Рамоса шокировало болельщиков как «Юве», так и «Реала»

  • 04.06.2017 01:10
  • 143 просмотров
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Метки
Мемы и шутки: реакция Твиттера на симуляцию Серхио Рамоса

Момент с удалением Куадрадо:

 

 

Реакция пользователей Твиттера:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

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