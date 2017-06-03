Реал разгромил Ювентус и выиграл Лигу чемпионов

Знаю море живущих на Донбассе, которые до войны получали 2 тыщи баков, а сейчас получают 2 тыщи, ...

Ой столько прекрасных историй знаю о процветании Донбасса. Просто море. Один так кричал, так крич...

Какой пассажирский поезд ходит в ОРДЛО? Номерок можно? И почему это Штольник тогда не играет дома...

Все прекрасно? Это свет по часам и зарплаты за март? Это твои соплеменники пусть ипа...

Тысячи людей на автобусах и машинах пересекают туда-сюда линию разделения каждый день, поезда ход...