Реал разгромил Ювентус и выиграл Лигу чемпионов

Лига чемпионов. Финал.
«Ювентус» - «Реал Мадрид» - 1:4
Марио Манджукич, 27 - Криштиану Роналду, 20, Каземиро, 61, Криштиану Роналду, 64, Марко Асенсио, 90
«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Даниэль Алвеш, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Миралем Пьянич (Клаудио Маркизио, '71), Пауло Дибала (Марио Лемина, '78), Сами Хедира, Андреа Барцальи (Хуан Куадрадо, '66), Гонсало Игуаин, Марио Манджукич
«Реал Мадрид»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Карим Бензема (Гарет Бэйл, '77), Каземиро, Лука Модрич, Иско (Марко Асенсио, '82), Тони Крооc (Альваро Мората, '89), Криштиану Роналду
Пауло Дибала, 12. Миралем Пьянич, 66. Алекс Сандро, 70. Хуан Куадрадо, 72. - Серхио Рамос, 31. Даниэль Карвахаль, 42. Тони Крооc, 53.
Хуан Куадрадо, 84.
Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua
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- тихо в лесу
- только не спит барсук
- уши свои он повесил на сук
- и тихо танцует вокруг
1-0. Рональду, хороший игрок может забить хороший мяч и показать, кто хозяин на поле
1-1. Манджукич, поиграв после Баварии а Атлетико, использует все, что дают. Гол мегабомба для финала!!!
2-1. И такое залетает. Но ведь БИЛ ЖЕ ПО ВОРОТАМ! Хотел забить, не пас дать. Респект Каземиро! Хотя Бог Удачи явно помахал чем-то в момент принятия решения бить и удара.
3-1. Что ж. Модрич красава - с ленточки пас-нежданчик. Рональду профессионал - чуйка на возможность колоссальная!!!! Просто подставь ногу - но перед этим промчи вихрем! Мимо двух дятлов, решивших, что момент закончен. Кто им лекарь?
4-1. Гол имени Зидана. Ну как знал этот лысый жучара, что надо голодного Асенсио выпускать. Что ж, не успел выйти, и первую же возможность. Ну дай Бог. Интересный парень этот Асенсио.
Резюме: финал удался, был интересным, голы шикарные. Единственное пятно - Серхио Рамос. Выигрывая два мяча за пять минут до конца встречи, так не ведут себя нормальные спортсмены. С достоинством нужно уметь выигрывать.
Отдельно.
Буффон. Ты все равно легенда и пример. И нет слов. Жаль, что команда посыпалась после удачливого Каземиро и не собралась. Если бы давали альтернативный ЗМ по голосам болельщиков, такой себе Приз Зрительских Симпатий - он твой, без сомнений. Ну, Ван Дер Сар играл в ЛЧ в 41. Продолжай и ты, дай Бог здоровья!
Всех адекватов с фееричным футболом, достойным финала ЛЧ!
Фанов Реала с победой и очередными рекордами!!!
Hala Madrid!
Vamos Real!!!
Короли Европы!
С нетерпением ждем новый сезон!!!
Есть Реал, потом Барселона с Манчестером, потом Милан с Ливерпулем, потом все остальные клубы. История беспощадна, футбол меняется, время течёт и только Реал остаёться Реалом. Чемпионы всегда и везде. Их можно не любить, можно ненавидеть, но отдать должное следует. По истине королевский клуб. Браво.
Манчестер и рядом не лежал с Миланом и Ливером. Три ЛЧ и семь, или пять. Думай что пишешь. У Милана вообще 18 топ титулов, из них 15!!! это ЛЧ, МКК и КЧМ.
1-0. Рональду, хороший игрок может забить хороший мяч и показать, кто хозяин на поле
1-1. Манджукич, поиграв после Баварии а Атлетико, использует все, что дают. Гол мегабомба для финала!!!
2-1. И такое залетает. Но ведь БИЛ ЖЕ ПО ВОРОТАМ! Хотел забить, не пас дать. Респект Каземиро! Хотя Бог Удачи явно помахал чем-то в момент принятия решения бить и удара.
3-1. Что ж. Модрич красава - с ленточки пас-нежданчик. Рональду профессионал - чуйка на возможность колоссальная!!!! Просто подставь ногу - но перед этим промчи вихрем! Мимо двух дятлов, решивших, что момент закончен. Кто им лекарь?
4-1. Гол имени Зидана. Ну как знал этот лысый жучара, что надо голодного Асенсио выпускать. Что ж, не успел выйти, и первую же возможность. Ну дай Бог. Интересный парень этот Асенсио.Резюме: финал удался, был интересным, голы шикарные. Единственное пятно - Серхио Рамос. Выигрывая два мяча за пять минут до конца встречи, так не ведут себя нормальные спортсмены. С достоинством нужно уметь выигрывать. Отдельно.
Буффон. Ты все равно легенда и пример. И нет слов. Жаль, что команда посыпалась после удачливого Каземиро и не собралась. Если бы давали альтернативный ЗМ по голосам болельщиков, такой себе Приз Зрительских Симпатий - он твой, без сомнений. Ну, Ван Дер Сар играл в ЛЧ в 41. Продолжай и ты, дай Бог здоровья!
3-1 - там Модрич еще знатно перехватил вначале, пихнул Кархваля, мол ты давай, и забежал, не забежав в офсайд. Но у Роналду чуйка еще та.\
А вот 4-1. Асенсио молодец. Зидан молодец. Только вот нереальную игру в очередной раз показал Марсело и когда он отдавал пас, на линии мяча, за Асенсио, в очередной раз стоял грёбаный Роналду, который снова знал где и когда надо стоять.
хотел бы сейчас вместе с Пике потусить в Мадриде
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можешь с Шакирой потусить...пока Жерар в трансе
Я знаю о чём пишу, дурья твоя башка. У Манчестера есть и другие достижения помимо ЛЧ. Я писал о значимости и достижениях клубов в целом, а не только в ЛЧ.
7 КЧ и ЛЧ против трех.
5 Суперкубков УЕФА против одного.
3 Межконтинентальных против одного.
По клубному ЧМ у обоих и два Кубка УЕФА/КК
Итого по основным топ титулам 10 против 4. Это равно.ъ
Национальный чемп. Там огромнные преимущества? 18 против 20. Вроде нет.
Так что полупокер, выучи историю немного, Милан в 2007 считался САМЫМ ТИТУЛОВАННЫМ КЛУБОМ МИРА.
хотел бы сейчас вместе с Пике потусить в Мадриде
-------------------------------------------------можешь с Шакирой потусить...пока Жерар в трансе
Юве меня, если честно, очень разочаровали... Где хваленная железная оборона? Где Игуаин, Дибала? Второй тайм вообще откровенно доигрывали с самого начала! Просто сравните таймы - это же небо и земля! Ну не верю я, шо они так резко по физике просели... Значит, чисто тактический провал
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