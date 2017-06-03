Футбол по тв смотрит))

Юве сдался

Да тут в чате просто болел Барсы больше чем болел Реала или Юве. Я вот и спрашиваю где ваш пацан?

есть и плюс в этой победе реала,карму ЛЧ одолели и теперь можно выиграть ЛЧ 2 ра3а подряд

Сейчас Юве еще один словит на контратаке.

у Юве 2 игрока реала в составе,Игуаин вообще ни о чем

Чтоб так судья карточки реалу показывал, как показывает сейчас Юве. Любой фол - карточка .

Юве проиграл центр поля, что не судоржное касание - то риск потери, в Реала же центр сделал игру....

я тоже это заметил и Буфон тянул всё, что летело в ворота, а летело там в разы больше, чем сегодн...