Хорватский форвард «Ювентуса» Марио Манджукич надолго вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. На 27 минуте финального поединка против «Реала» 31-летний нападающий сравнял счет фантастическим ударом через себя. Такую бисиклету в финалах Лиги чемпионов мы еще не видели.
После первого тайма счет в матче «Ювентус» – «Реал» ничейный, 1:1.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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