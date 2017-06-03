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Невероятный гол Манджукича в ворота Реала

Хорватский нападающий сравнял счет в матче фантастическим ударом через себя

  • 03.06.2017 22:40
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sporf.com. Марио Манджукич
© sporf.com. Марио Манджукич

Хорватский форвард «Ювентуса» Марио Манджукич надолго вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. На 27 минуте финального поединка против «Реала» 31-летний нападающий сравнял счет фантастическим ударом через себя. Такую бисиклету в финалах Лиги чемпионов мы еще не видели.

После первого тайма счет в матче «Ювентус» – «Реал» ничейный, 1:1.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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