Владимир ГЕНИНСОН: «Появился новый транслятор Украинской Премьер-лиги»

Президент УПЛ Владимир Генинсон сообщил, что появился новый телетранслятор, который готов показывать матчи Премьер-лиги в следующем сезоне.
«На самом деле у нас появился телетранслятор, который готов показывать Премьер-лигу на внутреннем рынке.
Это не телеканал «2+2», это еще один транслятор, который предложил достаточно приличную сумму. И вместе с телеканалом «Футбол 1» будет создан единый телевизионный пул.
Клубы увидели сетку распределения денег от реализации медиа-прав на внутреннем рынке, а также еще раз бонусом те деньги, которые мы привлечем с международного рынка.
Как минимум, это будет в районе миллиона гривен на каждый клуб добавочно», – сказал Генинсон.
Источник — ТК Футбол
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