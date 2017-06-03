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Владимир ГЕНИНСОН: «Появился новый транслятор Украинской Премьер-лиги»

Президент УПЛ заявил, что вместе с телеканалом «Футбол 1» будет создан единый телевизионный пул

  • 03.06.2017 20:58
  • 2465 просмотров
  • 7 комментария
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Президент УПЛ Владимир Генинсон сообщил, что появился новый телетранслятор, который готов показывать матчи Премьер-лиги в следующем сезоне. 

«На самом деле у нас появился телетранслятор, который готов показывать Премьер-лигу на внутреннем рынке.

Это не телеканал «2+2», это еще один транслятор, который предложил достаточно приличную сумму. И вместе с телеканалом «Футбол 1» будет создан единый телевизионный пул.

Клубы увидели сетку распределения денег от реализации медиа-прав на внутреннем рынке, а также еще раз бонусом те деньги, которые мы привлечем с международного рынка. 

Как минимум, это будет в районе миллиона гривен на каждый клуб добавочно», – сказал Генинсон.

 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 03.06.2017 21:15
    0
    Интер небось. Два сепарских канала будут футбол показывать
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    ss87
      ss87, 03.06.2017 21:26
    +1
    Не, cкорее всего НЛО или Xsport
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    Nazar Kopko
      Nazar Kopko, 03.06.2017 21:35
    -2
    Думаю спорт1 спорт2 Поверхность ТВ.Це також платні канали.
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    serge1234
    online
      serge1234, 03.06.2017 21:39
    -1
    Неужто канал Уркаина?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 03.06.2017 21:40
    -1
    ЭТО ДЛЯ ВАС СЕПАРСКИЕ КАНАЛЫ, НАВЕРХУ ТАК НЕ ДУМАЮТ...
    Ссылка
    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 03.06.2017 21:46
    +2
    хай хто завгодно показує, тільки щоб там Морозова противної морди не було
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 03.06.2017 21:49
    0
    Владимир Копяк, 03.06.2017 21:40
    ЭТО ДЛЯ ВАС СЕПАРСКИЕ КАНАЛЫ, НАВЕРХУ ТАК НЕ ДУМАЮТ...
    Вы там снизу кровать не раскачивайте
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