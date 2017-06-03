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Ювентус – Реал: стартовые составы команд

Зидан и Аллегри сделали свой выбор

  • 03.06.2017 20:50
  • 3110 просмотров
  • 7 комментария
Метки
laliga.es
© laliga.es

Стали известны составы на финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».

Начало матча в 21:45.

«Ювентус»: Буффон — Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Реал»: Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Криштиану Роналду.

Текстовая онлайн-трансляция матча

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 03.06.2017 20:58
    -2
    А где Пепе?!
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    dnk-msk
    dnk-msk, 03.06.2017 21:00
    -2
    Вот как, у всех только фамилии написаны, а Роналду Криштиану ))) по королевски

    P.S. будем считать, что Алекса Сандро, написанного по такой же схеме, я не заметил ))
    Ссылка
    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 03.06.2017 21:11
    0
    dnk-msk, 03.06.2017 21:00
    Вот как, у всех только фамилии написаны, а Роналду Криштиану ))) по королевскиP.S. будем считать, что Алекса Сандро, написанного по такой же схеме, я не заметил ))

    И Дани Алвеса ты тоже не заметил)
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    Ярослав Ковальчук Соборний храм
    online
      Ярослав Ковальчук Соборний храм, 03.06.2017 21:19
    +1
    Реал! ))
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    dnk-msk
    dnk-msk, 03.06.2017 21:26
    -1
    Dynamo_s_Dnepra, 03.06.2017 21:11
    dnk-msk, 03.06.2017 21:00
    И Дани Алвеса ты тоже не заметил)

    Точно ))) ну, почти 2 разные фамилии
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    AlexB79
      AlexB79, 03.06.2017 21:40
    +2
    Пионер, 03.06.2017 20:58
    А где Пепе?!
    травма у него
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    justhateme
    online
      justhateme, 03.06.2017 21:41
    +1
    Dynamo_s_Dnepra, 03.06.2017 21:11
    dnk-msk, 03.06.2017 21:00
    Вот как, у всех только фамилии написаны, а Роналду Криштиану ))) по королевскиP.S. будем считать, что Алекса Сандро, написанного по такой же схеме, я не заметил ))

    И Дани Алвеса ты тоже не заметил)

    Дани Алвеш это типа как его имя. У него и на футболке целиком так написано. Как Де Хея
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