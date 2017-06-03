Ювентус – Реал: стартовые составы команд

Стали известны составы на финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».
Начало матча в 21:45.
«Ювентус»: Буффон — Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Реал»: Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Криштиану Роналду.
Текстовая онлайн-трансляция матча
Источник — Sport.ua
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P.S. будем считать, что Алекса Сандро, написанного по такой же схеме, я не заметил ))
И Дани Алвеса ты тоже не заметил)
И Дани Алвеса ты тоже не заметил)
Точно ))) ну, почти 2 разные фамилии
Вот как, у всех только фамилии написаны, а Роналду Криштиану ))) по королевскиP.S. будем считать, что Алекса Сандро, написанного по такой же схеме, я не заметил ))
И Дани Алвеса ты тоже не заметил)
Дани Алвеш это типа как его имя. У него и на футболке целиком так написано. Как Де Хея
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