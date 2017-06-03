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Директор Десни: «Чернігів не залишиться без професійного футболу»

Ігор Ушарук – про подальші плани своєї команди

  • 03.06.2017 20:13
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desna.football. Игорь Ушарук (второй слева)
© desna.football. Игорь Ушарук (второй слева)

Виконавчий директор «Десни» Ігор Ушарук розповів про подальші плани срібного призера Першої ліги-2016/17.

— Які наступні дії клубу? Чи є ще юридичні можливості для апеляцій?
— Можливості є завжди, тим більше в нинішній ситуації.

— Чи гратиме «Десна» у Першій лізі в наступному сезону?
— Ми провели титанічну роботу по розвитку клубу, вклали великі сили та кошти, подарували жителям міста справжнє свято, тому кинути команду в такий момент було б неправильно. Команда буде приймати участь в чемпіонаті і, незважаючи на бажання багатьох доброзичливців, клуб продовжить жити й буде розвиватися.

— Чи відповідає дійсності злиття з «Олімпіком»?
— Я такою інформацією не володію, все, що мені відомо про злиття з «Олімпіком», то це інформація з інтернету. Можу однозначно заявити, що донецький клуб до нас не звертався з такою пропозицію. Я бачив інформацію, що «Олімпік» може грати на чернігівському стадіоні, але то вже більше питання до адміністрації стадіону, так як стадіон імені Гагаріна не належить футбольному клубу «Десна».

— Чи виправляються недоліки, на які вказував атестаційний комітет ФФУ?
— Ми активно працюємо в цьому напряму, і інформація, подана в ЗМІ, не зовсім відповідає дійсності. Можу підтвердити, в 2017 році ситуація змінилися, в нас в штатному розписі команди 26 чоловік і всі отримують офіційну заробітну плату. Одним словом, всі зауваження, на які вказували в комітеті, ми виправляємо та працюємо в цьому напрямі. Але не менш важливе питання до Федерації, якщо ви публічно показали всі фінансові витрати «Десни», то де така сама інформація по «Вересу»?

— Вчора в ЗМІ з‘явилися інформація, що бюджет клубу складає 600 тисяч на рік. Чи відповідає дійсності ця інформація?
— Сума вказана правильно, але це бюджет не річний, а місячний. 600 тисяч гривень – це бюджет ФК «Десна» на місяць.

— Чи залишиться нинішній склад на наступний сезон, чи є вже втрати?
— 5 червня закінчуються контракти в 11 гравців, але запитання по формуванні складу краще ставити головному тренеру. Керівництво, зі свого боку, зробить все можливе, щоб кращі гравці залишилися в команді.

Андрій ТКАЛЕНКО

Источник — Sportarena

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