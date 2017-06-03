Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Невилл: «Ливерпуль был в порядке 100 лет, но потом появился Каррагер»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» подшутил над своим коллегой из «Ливерпуля»

  • 03.06.2017 20:02
  • 342 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Wemberley. Джейми Каррагер и Гари Невилл
© Wemberley. Джейми Каррагер и Гари Невилл

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в своем Twitter поздравил родную команду с 125-летием.

«Это очень здорово. Со 125-м Днем Рождения, «Ливерпуль». Мы были не так уж плохи», – написал Каррагер.

На твит многолетнего вице-капитана «мерсисайдцев» с издевкой ответил экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

«Первые 100 лет вы были действительно в порядке. Но потом появился ты», – пошутил Невилл.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.