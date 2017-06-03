Невилл: «Ливерпуль был в порядке 100 лет, но потом появился Каррагер»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в своем Twitter поздравил родную команду с 125-летием.
«Это очень здорово. Со 125-м Днем Рождения, «Ливерпуль». Мы были не так уж плохи», – написал Каррагер.
This is very good......oh & Happy 125th Birthday @LFC 🎂not done too bad have we! https://t.co/tLISdovU7H— Jamie Carragher (@Carra23) 3 червня 2017 р.
На твит многолетнего вице-капитана «мерсисайдцев» с издевкой ответил экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
«Первые 100 лет вы были действительно в порядке. Но потом появился ты», – пошутил Невилл.
The first 100 were ok!! Then you joined! https://t.co/ibTjmlWwFo— Gary Neville (@GNev2) 3 червня 2017 р.
Источник — Sport.ua
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