Невилл: «Ливерпуль был в порядке 100 лет, но потом появился Каррагер»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в своем Twitter поздравил родную команду с 125-летием.



«Это очень здорово. Со 125-м Днем Рождения, «Ливерпуль». Мы были не так уж плохи», – написал Каррагер.

This is very good......oh & Happy 125th Birthday @LFC 🎂not done too bad have we! https://t.co/tLISdovU7H