АБРОСЬКІН: «Готовий надати особисті гарантії безпеки для Динамо»

Начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін готовий дати особисті гарантії безпеки «Динамо» і «Карпатам» в Маріуполі.

«До нас в Маріуполь протягом останніх двох років приїзжають та грають юнацькі команди зі всієї країни. До нашого прифронтового міста приїжджають артисти, не тільки чоловіки, але й жінки. Маріуполь - одне з десяти найбільш безпечних міст України.

Для цих двох команд, «Динамо» та «Карпати», готовий надати особисті гарантії безпеки. Я, як начальник поліції Донеччини, гарантую їм безпеку на період проведення матчів за їх участю в Маріуполі.

Маріупольці гідні того, щоб в місті був великий футбол», – написав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, представники «Динамо» і «Карпат» заявили, що відмовляються їхати в Маріуполь, мотивуючи це відсутністю гарантій безпеки для своїх футболістів.