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АБРОСЬКІН: «Готовий надати особисті гарантії безпеки для Динамо»

Глава поліції Донецької області пообіцяв зробити все можливе задля безпеки гравців і уболівальників

  • 03.06.2017 19:42
  • 629 просмотров
  • 5 комментария
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facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
© facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін готовий дати особисті гарантії безпеки «Динамо» і «Карпатам» в Маріуполі.

«До нас в Маріуполь протягом останніх двох років приїзжають та грають юнацькі команди зі всієї країни. До нашого прифронтового міста приїжджають артисти, не тільки чоловіки, але й жінки. Маріуполь - одне з десяти найбільш безпечних міст України.

Для цих двох команд, «Динамо» та «Карпати», готовий надати особисті гарантії безпеки. Я, як начальник поліції Донеччини, гарантую їм безпеку на період проведення матчів за їх участю в Маріуполі.

Маріупольці гідні того, щоб в місті був великий футбол», – написав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, представники «Динамо» і «Карпат» заявили, що відмовляються їхати в Маріуполь, мотивуючи це відсутністю гарантій безпеки для своїх футболістів.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    mikhailmdnepr
      mikhailmdnepr, 03.06.2017 19:53
    -1
    Что значит личные гарантии?
    И если что-произойдёт - он застрелится или извинится?
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    demagle
      demagle, 03.06.2017 19:55
    -1
    Весьма глупое заявление...
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 03.06.2017 19:59
    0
    Только вчера Сурок триндел что они за спортивный принцип, мол готовы играть где угодно и на чем угодно и тут бах. Да в Киева чаще людей убивают чем в Мариуполе. Или сурок понял что в равной борьбе чемпионстава не видать! Давай все матче в Киеве играть. Ну так просто удобнее!
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    serge1234
    online
      serge1234, 03.06.2017 20:22
    0
    Даешь игры Копанки в Лиге Чемпионов в 20 км от линии фронта. Поглядим на санкции УЕФА
    И про равную борьбу непременно написать
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.06.2017 20:22
    0
    Vadim Kuzmenko, 03.06.2017 19:59
    Только вчера Сурок триндел что они за спортивный принцип, мол готовы играть где угодно и на чем угодно и тут бах. Да в Киева чаще людей убивают чем в Мариуполе. Или сурок понял что в равной борьбе чемпионстава не видать! Давай все матче в Киеве играть. Ну так просто удобнее!
    До Києва не долетить снаряд зі СМЕРЧа чи УРАГАНа, а от до Маріуполя, на жаль, цілком можливо. Хто його знає що в тих приматів в голові по ту сторону лінії фронту
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