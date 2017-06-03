Уельс передав Україні естафету проведення наступного фіналу ЛЧ

В Кардіффі відбулась символічна передача Києву естафети проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18. На церемонії були присутні президент УЄФА Александер Чеферін, президент Федерації футболу України Андрій Павелко та президент Футбольної асоціації Уельсу Девід Гріффітс.

Під час спілкування з колегою з Уельсу, Андрій Павелко поцікавився основними питаннями підготовки надважливого поєдинку. Девід Гріффітс охоче поділився досвідом організації цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів та висловив готовність надавати Україні необхідну інформацію і надалі. Також президент Футбольної асоціації Уельсу отримав від Андрія Павелка запрошення відвідати Україну.

«Для нас досвід, яким володіє Футбольна асоціація Уельсу в питанні організації фіналу Ліги чемпіонів, дуже цінний. Ми уважно вивчаємо всі етапи такої підготовки та труднощі, з якими стикався Кардіфф. Це допоможе Україні краще підготуватися. Адже ми прагнемо провести найкращий фінал Ліги чемпіонів за всю історію цього турніру», - розповів після зустрічі Андрій Павелко.

Нагадаємо, сьогодні в Кардіффі (Уельс), відбудеться фінал Ліги чемпіонів – один з головних матчів футбольного сезону у світі. В поєдинку за золото цього найпрестижнішого клубного турніру зіграють мадридський «Реал» та туринський «Ювентус». Менш, ніж за рік, наступний фінал змагань відбудеться в Києві.