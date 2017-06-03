Финал Лиги чемпионов: прогнозы экспертов

Андрей Шевченко, победитель ЛЧ-2003 в составе «Милана»:

Я буду болеть за обе команды. Но в сердце хотелось бы, чтобы такой футболист, как Джанлуиджи Буффон, выиграл Лигу чемпионов. Так что мои симпатии будут на стороне «Ювентуса».

Луиш Фигу, победитель Лиги чемпионов-2002 в составе «Реала»:

В футболе все возможно. У «Ювентуса» сильная защита, у «Реала» очень опасное нападение. Нас ждут интересные индивидуальные дуэли. Кто выиграет больше этих дуэлей, тот и победит. Думаю, нас ждет интересный матч, учитывая, что сойдутся две разные по стилю команды с богатой футбольной культурой и прекрасными игроками.

Кафу, победитель ЛЧ-2007 в составе «Милана»:

«Ювентус» - «Реал» 2:2 (не знаю, что произойдет дальше!)

Кристиан Карамбе, двукратный победитель в составе «Реала»:

«Ювентус» - «Реал» 2:3

Павел Недвед, вице-президент «Ювентуса» в интервью чешскому изданию Sport:

Мы на многое рассчитываем. Вы знаете, что мы 21 год ждем этой победы. Последний успех «Ювентуса» датирован 1996 годом. С тех пор мы несколько раз играли в финале, но ни разу не победили. Вот почему мы многого ждем от этого финала. Я вижу, что команда очень сосредоточена и раскрепощена. Она не ощущает давления. Было бы правильнее сказать, что мы приятно взволнованы перед субботним финалом.

Марсель Десайи, двукратный победитель в составе «Олимпика» и «Милана»:

«Ювентус» - «Реал» 2:1

Кларенс Зеедорф, четырехкратный победитель Лиги чемпионов:

Не жду какого-то фейерверка. Это финал, и обе команды знают, что в таких матчах все может решить один момент. Никто не захочет рисковать. Думаю, это будет тактический матч, трудный, но града голов не жду. Возможно, все решит один мяч. Обе команды способны лишить друг друга свободного пространства и возможности контратаковать, а также могут воспользоваться тем самым единственным моментом, который все и решит.

Чиро Феррара, победитель ЛЧ-1996 в составе «Ювентуса»:

«Ювентус» - «Реал» 2:1

Патрик Андерссон, победитель ЛЧ-2001 в составе «Баварии»:

«Ювентус» - «Реал» 2:0

Эдгар Давидс, победитель ЛЧ-1995 в составе «Аякса»:

Финальные матчи всегда очень сложные. Не могу выделить фаворита, случиться может что угодно, прогноз здесь действительно дать нереально. «Реал» можно победить, но у них есть два-три игрока, которые в любой момент способны выстрелить. Проблему «Юве» зовут Криштиану. Дибала и Игуаин очень сильны, но пока они не на уровне Роналду.

Эйдур Гудьонсен, победитель ЛЧ-2009 в составе «Барселоны»:

«Ювентус» - «Реал» 1:0

Стив Макманаман, двукратный победитель в составе «Реала»:

«Ювентус» - «Реал» 1:2

Иан Раш, посол финала и экс-форвард «Ювентуса»:

Ставлю на «Ювентус». Обычно «Реалу» можно забить два мяча, но тогда он обязательно ответит тремя, настолько мадридцы хороши. Но если два забьет «Ювентус», то «Реал» забить три уже не сможет. «Юве» хорошо организован, может похвастать отлаженной командной игрой и располагает футболистами, которые способны выиграть любой матч, например, Игуаином.

Робер Пирес, финалист ЛЧ-2006 в составе «Арсенала»:

«Ювентус» - «Реал» 1:3

Фил Томпсон, двукратный победитель в составе «Ливерпуля»:

Я под большим впечатлением от игры «Ювентуса». Они сильны во всех линиях, во всех компонентах, а значит, лучше готовы к победе в этом матче. Возможно, они не так эффектны, но они способны справиться и со «стандартами» «Реала», это очень опытная команда. Они очень организованны и прекрасно знают, как надо защищаться. Победит «Ювентус» - 2:1.

Штеффен Фройнд, победитель ЛЧ-1997 в составе дортмундской «Боруссии»:

«Ювентус» - «Реал» 1:1 («Юве» выиграет по пенальти 5:4)

Хуан Эрнангомес, форвард клуба НБА «Денвер Наггетс»:

«Ювентус» - «Реал» 1:2

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России:

Отдать предпочтение кому-то не могу. Всем известно, что дважды подряд турнир еще никто не выигрывал, но почему бы «Реалу» не переписать историю? Тем более «Ювентус» проиграл четыре последних финала.

Козыри «Реала» в том, что в последних матчах команда выглядит мощно, уверенно побеждает. Многое в действиях «королевского клуба» зависит от Роналду. А «Юве» умеет играть против таких команд. Не удивлюсь, если туринцы смогут закрыть главную звезду «Реала» и избавят себя от многих проблем. Большинство болельщиков будет симпатизировать итальянцам и их голкиперу, который заслужил этот трофей. Предположу, что основное время завершится вничью - 1:1.