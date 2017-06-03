Денис ГАРМАШ: «Усім серцем буду вболівати за наших»

Півзахисник збірної України Денис Гармаш Розповів, чому не зможе зіграти проти Фінляндії.

- У матчі чемпіонату України проти «Шахтаря» моє ліве коліно отримало перенавантаження, яке спричинило скупчення рідини. Як наслідок, виникають сильні больові відчуття, які не дають працювати «на максимумі». Я приїхав до табору збірної з великим бажанням повернутися до основного складу і надією, що біль минеться. Але, спробувавши попрацювати у вчорашньому відкритому тренуванні і на сьогоднішньому ранковому занятті, зрозумів, що проблема не зникає. Після зробленого МРТ та обговорення ситуації з коліном із лікарем національної команди Андрієм Шморгуном та головним тренером Андрієм Шевченком, дійшли розуміння, що до матчу проти Фінляндії відновитися не встигну.



У матчі за збірну треба бути готовим на всі «сто», а лікарі кажуть, що у цій грі я цього продемонструвати не зможу і лікуватися треба довше. Мені дуже прикро, що не зможу допомогти хлопцям, але нічого не зробиш. Буду вболівати за хлопців і усім серцем бажати нам успіху, тому що гра дуже важлива і фіни - непростий суперник. Але вірю, що успіх буде на нашому боці!