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Кучук возглавит Ростов на следующей неделе

Белорусский специалист уходит из «Стали»

  • 03.06.2017 18:34
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РИА Новости. Леонид Кучук
© РИА Новости. Леонид Кучук

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук в ближайшее время покинет клуб из Каменского и возглавит ФК «Ростов».

Сообщается, что российский клуб успешно провел переговоры с 57-летним специалистом. Вначале следующей недели Кучук подпишет контракт с командой, сменив у руля «желто-синих» Курбана Бердыева.

Напомним, Леонид Кучук возглавил «Сталь» в январе 2017 года. В чемпионате Украины команда из Каменского финишировала на 2-м месте во второй шестерке, набрав 41 очко.

Ранее Кучук тренировал такие российские команды, как «Локомотив» и «Кубань».

Источник — Советский спорт

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