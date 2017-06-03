Кучук возглавит Ростов на следующей неделе

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук в ближайшее время покинет клуб из Каменского и возглавит ФК «Ростов».

Сообщается, что российский клуб успешно провел переговоры с 57-летним специалистом. Вначале следующей недели Кучук подпишет контракт с командой, сменив у руля «желто-синих» Курбана Бердыева.

Напомним, Леонид Кучук возглавил «Сталь» в январе 2017 года. В чемпионате Украины команда из Каменского финишировала на 2-м месте во второй шестерке, набрав 41 очко.

Ранее Кучук тренировал такие российские команды, как «Локомотив» и «Кубань».