Кучук возглавит Ростов на следующей неделе

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук в ближайшее время покинет клуб из Каменского и возглавит ФК «Ростов».
Сообщается, что российский клуб успешно провел переговоры с 57-летним специалистом. Вначале следующей недели Кучук подпишет контракт с командой, сменив у руля «желто-синих» Курбана Бердыева.
Напомним, Леонид Кучук возглавил «Сталь» в январе 2017 года. В чемпионате Украины команда из Каменского финишировала на 2-м месте во второй шестерке, набрав 41 очко.
Ранее Кучук тренировал такие российские команды, как «Локомотив» и «Кубань».
Источник — Советский спорт
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