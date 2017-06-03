Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Манчини хочет пригласить в Зенит Балотелли

Итальянский специалист также заинтересован в полузащитниках «Манчестер Сити» Яя Туре и Давиде Сильве

  • 03.06.2017 18:12
  • 344 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ТАСС. Роберто Манчини
© ТАСС. Роберто Манчини

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен пригласить в петербургскую команду итальянского нападающего Марио Балотелли.

Прошедший сезон Балотелли провел в составе «Ниццы»: отыграл 28 матчей, забил 17 мячей. Контракт 26-летнего форварда с французским клубом истекает в конце этого месяца.

Сообщается, что Манчини также заинтересован в полузащитниках «Манчестер Сити» Яя Туре и Давиде Сильве.

Напомним, Роберто Манчини заменил на посту главного тренера «Зенита» румынского специалиста Мирчу Луческу.

Источник — Р-Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.