Манчини хочет пригласить в Зенит Балотелли

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен пригласить в петербургскую команду итальянского нападающего Марио Балотелли.
Прошедший сезон Балотелли провел в составе «Ниццы»: отыграл 28 матчей, забил 17 мячей. Контракт 26-летнего форварда с французским клубом истекает в конце этого месяца.
Сообщается, что Манчини также заинтересован в полузащитниках «Манчестер Сити» Яя Туре и Давиде Сильве.
Напомним, Роберто Манчини заменил на посту главного тренера «Зенита» румынского специалиста Мирчу Луческу.
Источник — Р-Спорт
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