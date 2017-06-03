Алексей ШЕВЧЕНКО: «Хотел бы сыграть на Сан-Сиро»

Голкипер «Зари» Алексей Шевченко поделился впечатлениями от прошедшего сезона.



- Какие эмоции у человека, который получает бронзовую медаль чемпионата?

- Наверное, я еще не осознаю этого. Пройдет месяц после отпуска, и я начну понимать, что мы добились исторического успеха! Это дорогого стоит! Те ребята, которые сейчас защищают цвета «Зари» пишут историю!



- Ну а теперь твое мнение о прошедшем сезоне?

- Он был тяжелым для нас. Мы нелепо начали второй этап. Было много поражений. Если же говорить в целом, то этот чемпионат был хорошим. Неплохо проявили себя в Лиге Европы, здорово провели первый этап. Брали очки во многих встречах. Плюс завоевали бронзовые медали. Хотя могли добиться большего. Тем не менее, всегда есть к чему стремиться и чему учиться.



Очень важно то, что мне удалось дебютировать в групповом этапе Лиги Европы. Получал вызов в сборную. Получился яркий для меня сезон. Отдельно отмечу вызов в сборную. Туда я мечтал попасть всю жизнь.



Честно говоря, я бы лучше поехал в расположение сборной, чем отдыхал. Отдыхать я буду уже после завершения карьеры, а пока молодой, нужно работать и сыграть как можно больше матчей. Тем более, с такими футболистами, как у нас в украинской дружине. К тому же тренерский штаб отличный. Много полезного можно почерпнуть.



- Нельзя обойти стороной групповой этап Лиги Европы. Какой бы жеребьевки хотел?

- Мне бы хотелось, чтобы жребий был таким же тяжелым. Очень хочу, чтобы нам попался «Милан». За этот клуб я болею. Сыграть на «Сан-Сиро» - мечта всей моей жизни! Помимо итальянского клуба, было бы неплохо, чтобы попался какой-то английский и, возможно, испанский.



- Все-таки «Олд Траффорд» тоже не менее легендарный стадион.

- Согласен! Просто «Милан» мой любимый клуб, за который я болею с детства. Поэтому хотел бы сыграть именно на «Сан-Сиро».