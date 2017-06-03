Что нужно знать о финале Лиги чемпионов

О чем речь?

О финале Лиги чемпионов УЕФА, само собой. На стадионе «Национальный» в Кардиффе в главном матче европейского клубного сезона встречаются такие гранды, как «Ювентус» и «Реал», который хочет стать первым клубом, дважды кряду выигравшим трофей в эпоху Лиги чемпионов.

Чего ждать?

Почти непробиваемая оборона против крайне результативной атаки. Это упрощенное описание предстоящего противостояния, но со статистикой не поспоришь. «Ювентус» пропустил меньше всех в текущем турнире, а у «Реала» самая забивная линия атаки. Хотя по факту все может оказаться совсем не таким, как ожидалось, ведь в битве за корону сойдутся две по-настоящему выдающиеся команды.

За кем следить?

С кого начать? На поле появится россыпь суперзвезд, но среди них нет ярче Криштиану Роналду. Португалец хочет завоевать свой четвертый Кубок чемпионов, причем третий за последние четыре сезона. А еще ему остался всего лишь гол, чтобы догнать Лионеля Месси в списке бомбардиров текущего розыгрыша и в пятый раз кряду завершить турнир в статусе лучшего.



Но для этого ему нужно будет ни много ни мало пробить самого Джанлуиджи Буффона. Ветеран «Юве» мечтает наконец поднять над головой заветный трофей. В случае успеха 39-летний вратарь обойдет Паоло Мальдини и станет самым возрастным победителем Лиги чемпионов.

Анонс: «Ювентус» - «Реал»

Буффон может побить рекорд Мальдини



Когда начнется матч?



Начало встречи - в 21:45 по Киеву.



Где смотреть финал



Все решится в одном матче?



Да. Если по прошествии 90 минут победитель выявлен не будет, судья назначит два дополнительных тайма по 15 минут. Если равновесие сохранится, будет назначена серия 11-метровых. УЕФА в настоящий момент проводит эксперимент с серией пенальти, однако в финале Лиги чемпионов все будет традиционно: жребий решит, кто бьет первый, после чего соперники будут меняться после каждого удара.

Что получит победитель?

Прежде всего, кубок, который был в спешке сделан одним швейцарцем в 1967 году. Торопился мастер по той причине, что у него был четкий крайний срок - ему нужно было жениться и отправляться в свадебное путешествие в Лос-Анджелес. Трофей еще называют Кубком с большими ушами, поэтому его легко и удобно нести, в отличие от трофея Лиги Европы УЕФА, у которого нет ручек. Победители получат кубок на поле, а также гарантируют себе матч за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» 8 августа.

Несколько интересных фактов: