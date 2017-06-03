БУФФОН: «У Роналду гораздо больше возможностей решить исход финала»

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором его команда сразится с мадридским «Реалом».
«Журналисты должны распускать слухи, но я не тщеславный - я не ставлю себя на один пьедестал с Роналду и даже не мечтаю об этом. У нас совершенно разные роли. Моя - защищать ворота, его - поражать их. Мы полные противоположности. Все, что я могу сделать, - это не пропустить. У него гораздо больше возможностей решить исход матча. Рад, что СМИ видят матч в Кардиффе как битву между мной и Криштиану, но это выдумки», - сказал Буффон.
Матч «Ювентус» - «Реал» состоится сегодня в Уэльсе. Начало поединка в 21:45.
Источник — УЕФА
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