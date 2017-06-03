Вересу Десна по колено. Обзор 34-го тура Первой лиги

Потихоньку сходит на нет заваруха, возникшая после решения аттестационной комиссии ФФУ отказать в аттестации «Десне», а впустить в УПЛ «Верес». Без ознакомления со всей необходимой документацией и аргументами каждой из сторон, выяснить, кто же все-таки прав, не представляется возможным.

Ясно одно: из двух проблемных клубов, не имеющих готового домашнего стадиона и т. д., ФФУ и собрание УПЛ выбрало тот, который ярче заанонсировал работу по устранению недостатков и красочнее наобещал продержаться в Премьер-лиге по крайней мере до конца следующего сезона с хорошим бюджетом, с командами U-21 и U-19 и со стадионом, соответствующим стандартам УЕФА. Как выйдет на практике, не пожалеют ли организаторы соревнований и их участники, что голосовали именно за ровенский коллектив, покажет только сам предстоящий чемпионат УПЛ. Календарь его уже сверстан, «Верес» в первом туре сразится с мариупольским «коллегой» из Первой лиги.

Черниговских же футболистов, чисто по-человечески, конечно же, жаль. Но вот их руководители очень смахивают на молодую хозяйку из поговорки: «Вміла готувати, та не вміла подавати». Путевку в элиту команда выиграла в спортивной борьбе, но красиво преподать этот успех с нужным антуражем и соответствующими бумагами клуб не смог (не захотел?). Зато если клубные боссы осуществят свои угрозы о прекращении финансирования, то вместо УПЛ команда вообще может оказаться на обочине большого футбола.

Пока же силу свою «Десна» продемонстрировала даже в ничего не решающем заключительном туре чемпионата Первой лиги, хотя в выходе ее на этот матч были сомнения даже у наставника Александра Рябоконя. Черниговцы таки вышли, и назло врагам не проиграли «Ильичевцу». А для начала всю первую минуту в знак протеста просто стояли на поле, только потом начав играть.

Встреча завершилась вничью, после была церемония награждения приазовцев медалями, именными воздушными шариками, впервые в истории первой лиги чемпиону был вручен Кубок. К слову, это был последний официальный матч для «Ильичевца»: с нового сезона клуб будет выступать под названием «Мариуполь».

Уже упомянутый «Верес», которому так широко улыбнулась удача, в этом туре не сумел порадовать своих болельщиков результатом. Команда Юрия Вирта проиграла «Гелиосу» — 1:2. Благодаря этой победе «солнечные» сумели финишировать на четвертом месте и это самое лучшее достижение харьковчан за все время выступлений клуба в Первой лиге.

Мог стать четвертым «Колос», но уступил «Нефтянику-Укрнефть» и занял в итоге только пятую позицию. При этом все мячи были забиты в первые 25 минут, а «Нефтяник» сумел завершить чемпионат на мажорной ноте: ахтырским ребятам все же удалось выиграть после четырех матчей без побед.

Ожесточенная борьба до последнего тура шла и за выживание. Если две команды вылетели досрочно («Тернополь» и «Скала»), то еще одна путевка вниз оставалась вакантной. Перед последним туром она могла достаться трем командам: «Николаеву», «Буковине» или «Сумам». Николаевский коллектив, можно сказать, сотворил сенсацию, обыграв «Авангард», имевший четыре победы кряду, в том числе и над «Ильичевцем» в предыдущем туре. Плюс у краматорцев была мотивация: в случае выигрыша они могли финишировать на шестом месте, это могло стать лучшим достижением команды в ее истории в первой лиге. Но удача сопутствовала ребятам Руслана Забранского, они выиграли 1:0 и уберегли себя не только от вылета, но и от переходных матчей.

«Сумам» тоже повезло, правда, не так сильно. Они обыграли как раз конкурента — «Буковину», и отправили черновчан обратно во второй дивизион. «Сумам» же еще предстоит играть переходные матчи с четвертой командой Второй лиги, коей стала «Реал-Фарма».

«Тернополь» потерпел 25-е поражение в сезоне, этот показатель у них больше всех. Проиграли подопечные Петра Бадло «Черкасскому Днепру» — 0:3, хотя первый тайм еще продержались и сумели отстоять на ноль.

Отыграться с 0:2 в этом туре удалось «Горняку-Спорт», случилось это в выездном поединке с «Полтавой». Причем счет 2:2 ребятам из Горшних Плавней удалось сделать уже на 93-й минуте. В итоге Полтаве не удалось реабилитироваться за поражение в первом круге (0:4), хоть они и были так близки к победе.

Уверенно выиграл «Арсенал», обыгравший «Ингулец» — 3:0. Героем встречи стал ветеран канониров Артем Старогородский. 35-летний полузащитник оформил дубль и эти мячи стали первыми с игры для футболиста в этом сезоне (до этого он забил один мяч с пенальти в ворота «Скалы»). Команда из села Петрово не проигрывала в пяти последних выездных матчах, продолжить серию не удалось.

«Оболонь-Бровар» принимала «Скалу», проводившую свой финишный матч в лиге. Он был минимально проигран — 0:1, а единственный мяч забил 21-летний защитник Никита Безуглый, для которого это первый гол в нынешнем сезоне за «пивоваров».

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 34-й тур

1 июля, четверг

«Оболонь-Бровар» — «Скала» — 1:0

Гол: Безуглый, 52.

2 июня, пятница

«Ильичевец» — «Десна» — 1:1

Голы: Мишнев, 79 — Филиппов, 83.

«Гелиос» — «Верес» — 2:1

Голы: Лобойко, 77, Ивашко, 85 — Волошинович, 35.

«Нефтяник-Укрнефть» — «Колос» — 5:3

Голы: Сондей, 8, Цыколия, 23 — Задоя, 5.

«Николаев» — «Авангард» — 1:0

Гол: Куценко, 30.

«Сумы» — «Буковина» — 2:0

Голы: Савин, 31, Недоля, 74.

«Черкасский Днепр» — «Тернополь» — 3:0

Голы: Качур, 59, Бушман, 67 пенальти, Сторчоус, 76.

«Полтава» — «Горняк-Спорт» — 2:2

Голы: Юрий Кравчук, 41 автогол, Лебеденко, 60 — Дячук, 61, Яворский, 90+3.

«Арсенал» — «Ингулец» — 3:0

Голы: Старогородский, 62, 72, Пилипенко, 82.

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