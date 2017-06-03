Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гармаш не зіграє проти Фінляндії

Півзахисник «Динамо» залишив розташування збірної України через травму коліна

  • 03.06.2017 16:22
  • 763 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ. Денис Гармаш
© ФФУ. Денис Гармаш

Півзахисник «синьо-жовтих» Денис Гармаш, на жаль, не зможе допомогти збірній України у відбірному матчі проти Фінляндії. Ушкодження коліна, яке Денис отримав у матчі передостаннього туру чемпіонату України «Шахтар» - «Динамо», вимагає тривалого лікування.

Відтак до матчу проти фінів гравець відновитися не встигне: біль в коліні не дозволяє Гармашу продемонструвати своє ігрове виконання і повноцінно боротися за місце в основному складі головної команди.

Сьогодні Денис Гармаш залишає розташування національної збірної у Козині.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.