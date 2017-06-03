Гармаш не зіграє проти Фінляндії

Півзахисник «синьо-жовтих» Денис Гармаш, на жаль, не зможе допомогти збірній України у відбірному матчі проти Фінляндії. Ушкодження коліна, яке Денис отримав у матчі передостаннього туру чемпіонату України «Шахтар» - «Динамо», вимагає тривалого лікування.

Відтак до матчу проти фінів гравець відновитися не встигне: біль в коліні не дозволяє Гармашу продемонструвати своє ігрове виконання і повноцінно боротися за місце в основному складі головної команди.

Сьогодні Денис Гармаш залишає розташування національної збірної у Козині.