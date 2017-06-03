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Гендиректор Зенита: «Луческу привык быть под крылом сильного олигарха»

Сергей Фурсенко считает, что румынский специалист оказался в незнакомой ситуации

  • 03.06.2017 16:01
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Фонтанка. Сергей Фурсенко
© Фонтанка. Сергей Фурсенко

Гендиректор ФК «Зенит» Сергей Фурсенко прокомментировал слова бывшего тренера команды Мирчи Луческу о том, что приход в «Зенит» был ошибкой.

«Я знаю Луческу как очень милого человека, очень профессионального тренера и сильного футболиста, который играл за национальную сборную, – сказал Фурсенко. – У него свои методы, что-то не получилось, с кем-то не сошелся характерами. Человек привык 14 лет быть под крылом большого олигарха, а здесь оказался в незнакомой ситуации – все на это реагируют по-разному. Мы ему благодарны за то, что он приехал, уделил нам свое время».

Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Контракт с румынским тренером расторгли, новым наставником «Зенита» стал итальянский специалист Роберто Манчини. Луческу требует от клуба неустойку в размере 2 млн евро.

Источник — Фонтанка

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