МОХНИК: «Клубний автобус – дуже красива, яскрава мішень для бойовиків»

Заступник гендиректора «Динамо» Сергій Мохник пояснив позицію київського клубу щодо виїзного матчу проти «Маріуполя» у новому сезоні УПЛ.

– Вчора на загальних зборах ми дійшли думки, що не будемо туди їхати. Не тому, що не хочемо, а просто усвідомлюємо, що для «Динамо» і «Карпат» можуть виникнути неприємні, непередбачувані ситуації. Федерація запевнила, що кожен матч розглядатиметься індивідуально. Розуміємо, що це – Україна, що там 20 кілометрів від зони бойових дій. Але наша позиція така: якщо нічого не зміниться, потрібно визначити резервний стадіон. «Динамо» готове зіграти на «Дніпро-Арені».

– Як нам стало відомо, Карпати в цьому питанні – не категоричні. Від візиту в Маріуполь львів’яни напряму не відмовляються і таки можуть туди поїхати. У вас така ж позиція – щоб перед кожним матчем питання розглядалося в індивідуальному порядку?

– Нам Федерація сказала, що перед кожним домашнім матчем «Маріуполя» комісія вирішуватиме – залежно від суперника, від гри, від ситуації, яка в будь-який день може змінитися в той чи інший бік. У цьому нас запевнив Олександр Бандурко.

– Тобто, позиція «Динамо» – не категорична?

– На сьогоднішній момент вона категорична. Ми туди їдемо у 7-му турі, тож потрібно приймати рішення. За регламентними документами УЄФА стадіон не повинен розташовуватися від аеропорту на відстані більшій, ніж 110 кілометрів. Давайте порахуємо: від найближчого аеропорту у Запоріжжі – 270 кілометрів.

Зрозумійте правильно: там же блокпости, їхати туди клубним автобусом, на якому написано «Динамо Київ», – це ж не автомобілем. Сьогодні ми на всі матчі їздимо своїм автобусом. Навіть якщо доводиться летіти, він нас зустрічає в пункті призначення. Як я повезу автобус туди, де зовсім поруч бойовики? Це ж дуже яскрава, красива мішень.

Тому ми перебуваємо на етапі переговорів із «Маріуполем» і є розуміння, що один із матчів проведемо на нейтральному полі. Ми не кажемо, що це – не Україна. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває країна. Але розуміємо й те, що через необдуманий крок можуть виникнути наслідки, які нікому не потрібні.