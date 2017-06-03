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Как Ильичевец золотые медали и Кубок ПФЛ получал

Мариупольская команда стала победителем Первой лиги

  • 03.06.2017 15:39
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ФК Ильичевец
© ФК Ильичевец

Вчера «Ильичевец» провел заключительный матч в чемпионате 2016/17 г. Соперником мариупольской команды стала черниговская «Десна». Игра завершилась со счетом 1:1.

По окончании матча состоялась церемония награждения «Ильичевца» за победу в чемпионате Первой лиги. Золотые медали и Кубок ПФЛ вручили приазовцам мэр Мариуполя Вадим Бойченко, президент ПФЛ Сергей Макаров, генерал полиции Вячеслав Аброськин и глава Федерации Футбола Мариуполя Василий Журавлев.

Источник — ФК Ильичевец

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