Как Ильичевец золотые медали и Кубок ПФЛ получал

Вчера «Ильичевец» провел заключительный матч в чемпионате 2016/17 г. Соперником мариупольской команды стала черниговская «Десна». Игра завершилась со счетом 1:1.
По окончании матча состоялась церемония награждения «Ильичевца» за победу в чемпионате Первой лиги. Золотые медали и Кубок ПФЛ вручили приазовцам мэр Мариуполя Вадим Бойченко, президент ПФЛ Сергей Макаров, генерал полиции Вячеслав Аброськин и глава Федерации Футбола Мариуполя Василий Журавлев.
Источник — ФК Ильичевец
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