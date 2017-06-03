Перший віце-президент ФФУ Олександр Бандурко прокоментував ситуацію із невидачею ФК «Десна» Чернігів атестату для участі у змаганнях Прем’єр-ліги та прийняття до складу УПЛ ФК «Верес» Рівне:



– Насамперед дозвольте зазначити, що я прекрасно розумію розпач уболівальників, футболістів та тренерів «Десни». Однак насправді їх ввели в оману люди, які представляються керівниками клубу. Бо одна справа коли є просто футбольна команда, і зовсім інша, якщо йдеться про професіональний футбольний клуб – з інфраструктурою, фінансовою базою, менеджментом. У «Десни» є добротна, симпатична команда, однак, на жаль немає клубу рівня Прем’єр-ліги.



– Рівень Першої та Прем’єр-ліги неспівставні. Зважаючи, що «Десна» вперше могла підвищитися у класі, чи можна було б піти на якісь поступки?

– При проходженні атестації мова йде про дотримання мінімальних критеріїв для участі у змаганнях Прем’єр-ліги. ФФУ протягом сезону неодноразово проводила із претендентами на підвищення у класі семінари, на яких роз’яснювала вимоги атестації, приїжджали навіть спеціалісти УЄФА. І представники «Десни» були на цих зустрічах. Але ми досі не побачили від клубу хоча б фінансової звітності за останні кілька років. У «Десні» кажуть, що річний бюджет клубу буде на рівні півмільйона гривень, п’ята частина якого – це зарплатний фонд на всіх. У це неможливо повірити, як і у те, що у штаті клубу лише семеро людей персоналу.



– Які основні проблеми були у «Десни» із атестацією?

– У «Десни» були проблеми із дотриманням усіх п’яти критеріїв атестації. Безсумнівним було лише право клубу підвищитися у класі за спортивним принципом, тобто у зв’язку із здобутим другим місцем у Першій лізі. Однак одного цього недостатньо. Ми ведемо мову про професіональний футбол, у якому чіткі вимоги та правила. Потрібно щоб клуби доводили свою фінансову стабільність, спроможність дограти до кінця сезону, аби забезпечувалася безперервність змагань. «Десна» свої слова нічим не підтвердила. Навіть елементарного – договору із стадіоном – вони не мають.



– У «Вереса» також проблеми зі стадіоном.

– Тому «Верес» не одразу отримав атестат. Комітет з атестації їм відмовив, і клуб подав апеляцію до Апеляційного комітету з атестації. Рівненчани не гаяли часу, доопрацювали документи та гарантії, заручилися згодою луцького стадіону «Авангард» проводити там домашні матчі. Більше того, привезли із собою на засідання представників міської та обласної влади, які особисто озвучили підтримку «Вересу». А від «Десни» на засідання Апеляційного комітету з’явився віце-президент, який був призначений на свою посаду лише напередодні. Члени комітету запитали його: «Ви погоджуєтеся з апеляцією клубу?», а він відповідає: «А я не знаю про що там мова…». Якого рішення за таких обставин варто було чекати?! Апеляційний комітет з атестації футбольних клубів ФФУ – це абсолютно незалежний орган, до складу якого входять фахові юристи, з якими не можна «повирішувати». Вони керуються винятково документами та нормами. Зрештою, це не ФФУ вирішує, кому грати у Прем’єр-лізі, а кому ні. Ми лише стежимо за дотриманням футбольних норм. Учора, на загальних зборах УПЛ під час розгляду питання щодо прийняття нових учасників я так і сказав присутнім: «Якщо ви приймете когось до своїх лав, то ви розділяєте відповідальність за таке рішення». У підсумку «Верес» було схвалено. Не одностайно: один клуб був проти, один утримався. Але рішення прийняте і нам усім треба його поважати. Зважаючи на суспільний резонанс, це рішення дехто вже окреслив «кабінетним». Насправді, тут потрібно усім, Комітетам ФФУ, УПЛ, ПФЛ, більше інформувати вболівальників, владу областей та міст про стан речей у футбольних клубах, які представляють ті регіони. В Україні нині 46 професіональних клубів. Для порівняння в Англії – 44, Іспанії – 42, Німеччині – 36. Ми ніби попереду за інших, однак прекрасно розуміємо, що видаємо бажане за дійсне, адже більшість клубів ПФЛ не відповідають статусу професіональних, є лише назви. Недаремно, коли УПЛ визначалася із форматом змагань було взято до уваги лише 12 учасників. Потрібно вчитися приймати непопулярні рішення.



– Яким може бути вихід з цієї прикрої ситуації?

– Потрібно повністю реформувати структуру професіонального футболу в Україні – починаючи з аматорів, через ПФЛ і до УПЛ. Таке завдання поставив президент ФФУ Андрій Павелко. Над цим питанням зараз активно працюють профільні Комітети ФФУ, професіональні та аматорська ліги, регіональні федерації. Федерація футболу України є рушійною силою цього процесу, адже ми відповідаємо за український футбол не лише всередині країни, а й на міжнародному рівні перед нашими партнерами з ФІФА та УЄФА.