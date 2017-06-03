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Дыминский вывел из актива Карпат клубную базу и академию

Львовский клуб де-юре лишился своей тренировочной базы и детской академии

  • 03.06.2017 14:39
  • 1269 просмотров
  • 3 комментария
Метки
oligarh.org.ua
© oligarh.org.ua

Карпаты являются одним из лучших украинских клубов в отношении футбольной инфраструктуры, имея все необходимое для работы первой команды и детско-юношеского сектора.

Однако на днях галицкий клуб лишился своей учебно-тренировочной базы и детской академии. По имеющейся информации, недавно почетный президент Карпат Петр Дыминский вывел из структуры клуба базу и академию, и сейчас неизвестно, в чьей собственности находятся объекты.

Источники, приближенные к клубу, утверждают, что данная операция связана с опасениями Дыминского насчет будущего Карпат. Дело состоит в возможных санкциях ФИФА и ФФУ из-за неразрешенной судебной тяжбы с экс-игроком львовян Владимиром Гудымой, а также в обращении клуба в суд общей юрисдикции (что явно противоречит уставам ФИФА и ФФУ). Из-за этого клуб могут даже лишить профессионального статуса.

Карпаты судятся со своим бывшим футболистом Владимиром Гудымой уже несколько лет, в процессе разбирательства обращаясь не только в органы правосудия ФФУ, но и в Франковский районный суд Львова. Это в свою очередь вызвало недовольство и угрозы ФФУ и возможное наказание от ФИФА.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    zac76
      zac76, 03.06.2017 14:57
    +2
    Епсель, дежавю какое-то... Коломойский-2? Карпаты мне менее жаль чем днепр и металл, но тенденция удручает...
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    Kiev_Rus
    Kiev_Rus, 03.06.2017 15:25
    +1
    zac76, 03.06.2017 14:57
    Епсель, дежавю какое-то... Коломойский-2? Карпаты мне менее жаль чем днепр и металл, но тенденция удручает...
    Так и будет. Не зря и тренер свалил в Белоруссию, подальше от этой безнадеги.
    Денег нет, и типа скоро мы страну не узнаем. Все сыпется.
    Слава Украине!!!
    П.С. Непонятно, вроде и скачем усердно, и гимн регулярно к месту и ни к месту спиваем, и москалей перестали кормить, а дела все хуже и хуже.
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    Miro Run
    online
      Miro Run, 03.06.2017 15:28
    +1
    шкода що нема на наші часи людей - письменників рівня Ільфа,Петрова-а скільки сюжетів дарують наші баблососущі- Ося ридав би від зависті круглодобово
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