Дыминский вывел из актива Карпат клубную базу и академию

Карпаты являются одним из лучших украинских клубов в отношении футбольной инфраструктуры, имея все необходимое для работы первой команды и детско-юношеского сектора.

Однако на днях галицкий клуб лишился своей учебно-тренировочной базы и детской академии. По имеющейся информации, недавно почетный президент Карпат Петр Дыминский вывел из структуры клуба базу и академию, и сейчас неизвестно, в чьей собственности находятся объекты.

Источники, приближенные к клубу, утверждают, что данная операция связана с опасениями Дыминского насчет будущего Карпат. Дело состоит в возможных санкциях ФИФА и ФФУ из-за неразрешенной судебной тяжбы с экс-игроком львовян Владимиром Гудымой, а также в обращении клуба в суд общей юрисдикции (что явно противоречит уставам ФИФА и ФФУ). Из-за этого клуб могут даже лишить профессионального статуса.

Карпаты судятся со своим бывшим футболистом Владимиром Гудымой уже несколько лет, в процессе разбирательства обращаясь не только в органы правосудия ФФУ, но и в Франковский районный суд Львова. Это в свою очередь вызвало недовольство и угрозы ФФУ и возможное наказание от ФИФА.