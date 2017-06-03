Сергей ПАЛКИН: «Проголосовали за Ровно. Верес хочет развиваться»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин — о выборе «Вереса», как участника следующего чемпионата Украины.

«Мы проголосовали за Ровно. Представители комитета аттестации предоставили определенные доводы. Исходя из них, у «Вереса» больше шансов остаться и играть в Премьер-лиге.

Та инфраструктура, которая сейчас есть, а также намерения, которые показал клуб комитету лицензирования, говорят о том, что «Верес» хочет развиваться. Поэтому предпочтение на данном этапе отдали им», — подчеркнул Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».