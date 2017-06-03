Сергей ПАЛКИН: «Проголосовали за Ровно. Верес хочет развиваться»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин — о выборе «Вереса», как участника следующего чемпионата Украины.
«Мы проголосовали за Ровно. Представители комитета аттестации предоставили определенные доводы. Исходя из них, у «Вереса» больше шансов остаться и играть в Премьер-лиге.
Та инфраструктура, которая сейчас есть, а также намерения, которые показал клуб комитету лицензирования, говорят о том, что «Верес» хочет развиваться. Поэтому предпочтение на данном этапе отдали им», — подчеркнул Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».
Источник — Динамомания
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Не, ну этому "лучшему менеджеру" явно пора возвращаться на цементный завод, может хоть там рабочие объяснят, что такое "спортивный принцип"...
Чернигов держись. Болельщик "ЗАРИ".
__________________________________________________________________Не, ну этому "лучшему менеджеру" явно пора возвращаться на цементный завод, может хоть там рабочие объяснят, что такое "спортивный принцип"...
__________________________________________________________________Не, ну этому "лучшему менеджеру" явно пора возвращаться на цементный завод, может хоть там рабочие объяснят, что такое "спортивный принцип"...
Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал решение о включении «Вереса» в УПЛ__________________________________________________________________Не, ну этому "лучшему менеджеру" явно пора возвращаться на цементный завод, может хоть там рабочие объяснят, что такое "спортивный принцип"...
Спортивний принцип це ще нічого не значить .За "спортивним принципом" в першу лігу не Дніпро ,а Карпати мають вилітати ! Крім того команда що вийшла в Премер Лігу має відповідати певному рівню інфраструктури та фінансів ! Десна хороший клуб і вони чесно завоювали підвищення в класі ,але президент їхнього клубу зробив усе ,щоб клубу в вищій лізі не було !
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