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Сергей ПАЛКИН: «Проголосовали за Ровно. Верес хочет развиваться»

Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал решение о включении «Вереса» в УПЛ

  • 03.06.2017 13:13
  • 1116 просмотров
  • 11 комментария
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shahta.org, Сергей Палкин
© shahta.org, Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин — о выборе «Вереса», как участника следующего чемпионата Украины.

«Мы проголосовали за Ровно. Представители комитета аттестации предоставили определенные доводы. Исходя из них, у «Вереса» больше шансов остаться и играть в Премьер-лиге.

Та инфраструктура, которая сейчас есть, а также намерения, которые показал клуб комитету лицензирования, говорят о том, что «Верес» хочет развиваться. Поэтому предпочтение на данном этапе отдали им», — подчеркнул Палкин в эфире телеканала «Футбол 1».

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 03.06.2017 13:21
    +20
    Я не понимаю эту дичь с голосованиями! Десна набрала на 7 очков больше,какие могут быть голосования?
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    Istm
      Istm, 03.06.2017 13:24
    +10
    Какое нахрен "проголосовали"?!?!
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    napalm931
    online
      napalm931, 03.06.2017 13:26
    +2
    Десна конечно заслужила ,но с другой стороны Десна бы в УПЛ не доиграла бы сезон с таки финансированием
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    chonkin-30
    chonkin-30, 03.06.2017 13:27
    +2
    Идиёты!
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    Олександр Бондаренко
      Олександр Бондаренко, 03.06.2017 13:30
    +5
    А Десна не хочет да,вот урод!!!
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    Cortazar
      Cortazar, 03.06.2017 13:30
    0
    Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал решение о включении «Вереса» в УПЛ
    __________________________________________________________________

    Не, ну этому "лучшему менеджеру" явно пора возвращаться на цементный завод, может хоть там рабочие объяснят, что такое "спортивный принцип"...
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    kusted
    kusted, 03.06.2017 13:31
    +6
    ага, а "Десна" не хочет развиваться... и за голосование платить не хочет, и за выход в УПЛ не выставилась... Очень жаль. Еще лет 10, такое себе представить было трудно... Ничего, скоро пособия начнут выходить типа "Как пролезть в вышку без лишних затрат" и "Как вылизать себе место в элите".
    Чернигов держись. Болельщик "ЗАРИ".
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    adekwatenko
      adekwatenko, 03.06.2017 13:54
    +1
    Cortazar, 03.06.2017 13:30
    Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал решение о включении «Вереса» в УПЛ
    __________________________________________________________________Не, ну этому "лучшему менеджеру" явно пора возвращаться на цементный завод, может хоть там рабочие объяснят, что такое "спортивный принцип"...
    Спортивний принцип це ще нічого не значить .За "спортивним принципом" в першу лігу не Дніпро ,а Карпати мають вилітати ! Крім того команда що вийшла в Премер Лігу має відповідати певному рівню інфраструктури та фінансів ! Десна хороший клуб і вони чесно завоювали підвищення в класі ,але президент їхнього клубу зробив усе ,щоб клубу в вищій лізі не було !
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    okoronkwo-aizek
    online
      okoronkwo-aizek, 03.06.2017 13:58
    -2
    От урод!
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    takvan123
    takvan123, 03.06.2017 13:59
    0
    Cortazar, 03.06.2017 13:30
    Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал решение о включении «Вереса» в УПЛ
    __________________________________________________________________Не, ну этому "лучшему менеджеру" явно пора возвращаться на цементный завод, может хоть там рабочие объяснят, что такое "спортивный принцип"...
    А потом такие как ты,будут ныть,почему очередная команда в середине сезона исчезла,если сейчас такой период сложный для страны,то может и правильно сделать как в баскетбольной НБА,собрать тех кто способен предоставить хоть какие нибудь гарантии что финансов хватит до конца сезона,клуб Верес из города Ровно,вряд ли есть политические интересы в этом,Павелко он родом из Днепра,так что быстрее всего в Десне и в правду всё плохо.
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    space1961
      space1961, 03.06.2017 14:08
    +1
    adekwatenko, 03.06.2017 13:54
    Cortazar, 03.06.2017 13:30
    Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал решение о включении «Вереса» в УПЛ__________________________________________________________________Не, ну этому "лучшему менеджеру" явно пора возвращаться на цементный завод, может хоть там рабочие объяснят, что такое "спортивный принцип"...

    Спортивний принцип це ще нічого не значить .За "спортивним принципом" в першу лігу не Дніпро ,а Карпати мають вилітати ! Крім того команда що вийшла в Премер Лігу має відповідати певному рівню інфраструктури та фінансів ! Десна хороший клуб і вони чесно завоювали підвищення в класі ,але президент їхнього клубу зробив усе ,щоб клубу в вищій лізі не було !
    wado-1976 не позорься ,переводи правильно)))в Премер Лігу-Карл-Прем'єр Лігу)))))
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