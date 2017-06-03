Максим МАЛЫШЕВ: «На кону важный матч с финнами»

посмотрел https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Р’РµСЂРµСЃ_-_Р”РµСЃРЅР°

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Что не так со стадионом ? Раздевалки не устраивают ДК и ШД ? им топовые подавай!НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТ...

Ну будем честны, это уже не Верес Ровно...Уместнее будет Верес Луцк или Волынь Ровно! Хоть сам из...

репутацией что пздц, что не матч разборки!

Так как половина сидит у москалей, а другая у ляхов! Читайте Дячука Ставицкого, истинного да.баеб...

Печально другое.Из-за всех этих финансово-политических игр уничтожается украинский футбол