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Максим МАЛЫШЕВ: «На кону важный матч с финнами»

Полузащитник «Шахтера» – о подготовке сборной Украины к поединку с командой Финляндии

  • 03.06.2017 12:07
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shakhtar.com, Максим Малышев
© shakhtar.com, Максим Малышев

Полузащитник «горняков» – о подготовке сборной Украины к отборочному поединку ЧМ-2018 с командой Финляндии.

– Максим, с чего начался сбор?
– Сперва было небольшое собрание, на котором главный тренер Андрей Шевченко сказал, что всех ждет серьезная работа. На кону важный матч с финнами, и мы обязаны выйти победителями.

– Соперника уже разбирали?
– Нет, но каждый из нас имеет представление, с кем предстоит встретиться. Думаю, ближе к самой игре изучим сборную Финляндии более досконально.

– Впереди у национальной команды спарринг с мальтийцами. Поможет ли он подготовиться к противостоянию с финнами?
– Конечно. Ничто так не помогает подготовиться к ответственному поединку, как сама игра. Тренировки тренировками, а в товарищеской встрече можно не только проверить все задумки, но и отработать определенные моменты, получить практику и быть в тонусе, чтобы во всеоружии подойти к очень важному матчу.

– А как футболистам «Шахтера», будучи после тяжелого сезона чемпионами и обладателями Кубка, находить резервы и мотивацию на последний рывок перед отпуском?
– На самом деле это приятная усталость. Лично я нормально себя чувствую, как, думаю, и остальные мои партнеры по клубу. Рад находиться в расположении сборной. Будем работать, чтобы добиться максимального результата.

Источник — ФК Шахтер

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