Ювентус – Реал. Анонс

Матч, который ждали все любители футбола, состоится совсем скоро. В финале Лиги чемпионов в субботу туринский «Ювентус» встретится с мадридским «Реалом».

«Ювентус», который не был главным фаворитом турнира, блестяще проявил себя в плей-офф. Итальянская команда победила «Порту», «Барселону» и «Монако». Туринская команда великолепно умеет обороняться – за 6 поединков плей-офф туринцы пропустили всего один гол. Забить «Ювентусу» не смогла даже звездная «Барселона».

«Мы будем играть спокойно и безмятежно. Мы целый год работали ради этого. Будет нелегко, ведь «Реал» - действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы.

Мы целый год работали в поте лица. Все трофеи, которые мы завоевали, все победы, которых мы добились, - это только репетиция перед завтрашним финалом. Мы должны выиграть. Мы можем это сделать, мы на это способны. Но нужно сохранять спокойствие и уверенность в том, что нам по силам завоевать этот трофей», – сказал перед матчем главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Реал» же в финал прошагал с уверенностью танка. Остановить «сливочных» не сумели ни «Наполи», ни «Бавария», ни «Атлетико». Мадридская команда очень спокойно и уверенно разбиралась со всеми соперниками.

«Полузащита, конечно, очень важна. Но сложнее всего - не пропустить. Можно играть великолепно 80-90 минут, а в конце соперник забьет, и на этом все закончится. Именно это требуется от наших нападающих. Когда играл сам, это было самое сложное. Все же мне удалось забить несколько важных голов, пусть и не так много.

Не собираемся ничего менять вообще. Мы поговорим о предстоящем матче, но на этом все. Ничего не изменится и не должно меняться. Мы будем делать то, что делали всегда, а дальше посмотрим», – считает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Дополнительную пикантность финалу Лиги чемпионов придает то, что победа в нем «Ювентуса» может стать для 39-летнего вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона решающим фактором в получении «Золотого мяча». Выиграет легендарный голкипер финал – и кто посмеет возразить? Засилье на футбольном Олимпе Криштиану Роналду и Лионеля Месси уже порядком надоело. Но если Буффон проиграет, то его шансы на дополнительный трофей катастрофически уменьшатся.

В любом случае, болельщиков ждет классный матч. В нем вряд ли будет забито много голов, но качество футбола обещает быть отменным. Так что вне зависимости от клубных предпочтений можно будет насладиться, пожалуй, лучшим футболом, который могут сейчас предложить европейские команды.

Федор СУМКИН

Ориентировочные составы:

«Ювентус»: Буффон — Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Реал»: Навас — Карвахал, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Криштиану Роналду.

Котировки букмекеров:

На победу «Ювентуса» в среднем букмекеры дают коэффициент 3.00. На победу «Реала» – 2.65. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan

3 июня, суббота