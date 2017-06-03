Верес не будет играть в Ровно минимум два сезона

В документах, которые подал ровенский клуб для получения аттестата, указано, что реконструкция домашнего стадиона Авангард будет продолжаться до 2019 года.
Что касается места проведения домашних встреч в следующем сезоне, то Вересом были заявлены две арены - луцкий Авангард и Арена-Львов.
Напомним, вчера на общем собрании участников УПЛ было принято решение допустить ровенский клуб к участию в элитном дивизионе чемпионата Украины. За это проголосовали большинство представителей украинской Премьер-лиги.
Источник — Sportarena
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Тьфу на вас. После троллинга вашего президента. Это вдвойне не красиво. Болеть за вас не стану. Гниловатенькие вы уважаемые.
Стаття 10. Місця проведення змагань
1. Основний стадіон, на якому проводяться домашні матчі головної
команди клубу, повинен розташовуватися на території населеного
пункту за місцем державної реєстрації клубу.
Аааа ну ясно, волынь слилась, нужно вуйко тиму всунуть, чтобы "великую" западную Украину представлять! Тьфу на вас, тьфу на вас еще раз!
ну дамбас перестал кормить, а вуйки чет не голодают
НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕГЛАМЕНТ!!
В Хорватии, Болгарии, Сербии играют на обычных стадионах. У нас ТОП нужны.
пересмотреть первую лигу. Пусть там уже начинают строить маленькие бюджетные но уютные стадионы чтобы при выходе в Премьер лигу не перестраивать потому что регламент у нас бредовый.
п.с. что не так со стадионом в Ровно ?
_(02.04.2017).jpg много фото. стадион в Ровно на уровне. бараны в этом ффу!
ПОЛНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ!!! ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ!! НЕТ КОРРУПЦИИ В УКРАИНСКОМ ФУТБОЛЕ!!
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