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Верес не будет играть в Ровно минимум два сезона

Реконструкция домашнего стадиона ровенчан будет продолжаться до 2019 года

  • 03.06.2017 11:31
  • 1408 просмотров
  • 15 комментария
Метки
veres.club
© veres.club

В документах, которые подал ровенский клуб для получения аттестата, указано, что реконструкция домашнего стадиона Авангард будет продолжаться до 2019 года.

Что касается места проведения домашних встреч в следующем сезоне, то Вересом были заявлены две арены - луцкий Авангард и Арена-Львов.

Напомним, вчера на общем собрании участников УПЛ было принято решение допустить ровенский клуб к участию в элитном дивизионе чемпионата Украины. За это проголосовали большинство представителей украинской Премьер-лиги.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Lemieux
      Lemieux, 03.06.2017 11:44
    +4
    Класс. Чем больше безстадионных бомжей, тем лучше))
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    Arius.
    online
      Arius., 03.06.2017 11:50
    -3
    Аааа ну ясно, волынь слилась, нужно вуйко тиму всунуть, чтобы "великую" западную Украину представлять! Тьфу на вас, тьфу на вас еще раз!
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 03.06.2017 12:01
    +2
    Arius., 03.06.2017 11:50
    Аааа ну ясно, волынь слилась, нужно вуйко тиму всунуть, чтобы "великую" западную Украину представлять! Тьфу на вас, тьфу на вас еще раз!
    ну дамбас перестал кормить, а вуйки чет не голодают
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    inflicted
      inflicted, 03.06.2017 12:11
    +6
    Дурня якась, скоро вся прем"єр ліга буде грати на трьох стадіонах. ФФУ послабте, свої умови! В багатьох країхнах Європи простіші умови і все ок
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    kievs05
      kievs05, 03.06.2017 12:13
    -2
    никто реконструировать и не собирается. они до 2019 вылетят обратно. на это и рассчитывают. возможно вообще играть будут в Луцке, потом когда Волынь обанкротится, и прекратит существование, то они сделают какое то обьединение-возрождение с Вересом. и в Луцке и останутся
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    Юрий Алпатов
    online
    Юрий Алпатов, 03.06.2017 12:25
    -4
    Как это одни Карпаты в вышке а команд с донбасса 4 штуки, вы что не порядок.
    Тьфу на вас. После троллинга вашего президента. Это вдвойне не красиво. Болеть за вас не стану. Гниловатенькие вы уважаемые.
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    Lemieux
      Lemieux, 03.06.2017 12:26
    0
    Arius., 03.06.2017 11:50
    Аааа ну ясно, волынь слилась, нужно вуйко тиму всунуть, чтобы "великую" западную Украину представлять!
    Ну ты как тот муравей))
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    AlexB79
    online
      AlexB79, 03.06.2017 12:29
    +1
    З регламенту ПФЛ:
    Стаття 10. Місця проведення змагань
    1. Основний стадіон, на якому проводяться домашні матчі головної
    команди клубу, повинен розташовуватися на території населеного
    пункту за місцем державної реєстрації клубу.
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    st_Devil
      st_Devil, 03.06.2017 12:34
    0
    Arius., 03.06.2017 11:50
    Аааа ну ясно, волынь слилась, нужно вуйко тиму всунуть, чтобы "великую" западную Украину представлять! Тьфу на вас, тьфу на вас еще раз!
    А Карпати кого до цього часу представляли? Не несіть х&#8372;йні!
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    canyonic
    online
      canyonic, 03.06.2017 12:40
    0
    Печально другое.Из-за всех этих финансово-политических игр уничтожается украинский футбол
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    Arius.
    online
      Arius., 03.06.2017 12:40
    0
    Андрей Штогрин, 03.06.2017 12:01
    Arius., 03.06.2017 11:50
    Аааа ну ясно, волынь слилась, нужно вуйко тиму всунуть, чтобы "великую" западную Украину представлять! Тьфу на вас, тьфу на вас еще раз!

    ну дамбас перестал кормить, а вуйки чет не голодают
    Так как половина сидит у москалей, а другая у ляхов! Читайте Дячука Ставицкого, истинного да.баеба! Ха карпаты 1 команда на западный регион и то с такой
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    Arius.
    online
    Arius., 03.06.2017 12:41
    0
    репутацией что пздц, что не матч разборки!
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    topexpertintheworld
    online
      topexpertintheworld, 03.06.2017 12:45
    +1
    Ну будем честны, это уже не Верес Ровно...Уместнее будет Верес Луцк или Волынь Ровно! Хоть сам из западной, желаю им вылета в первый же сезон!
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    oscarneon
    online
      oscarneon, 03.06.2017 12:46
    0
    Что не так со стадионом ? Раздевалки не устраивают ДК и ШД ? им топовые подавай!
    НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕГЛАМЕНТ!!
    В Хорватии, Болгарии, Сербии играют на обычных стадионах. У нас ТОП нужны.

    пересмотреть первую лигу. Пусть там уже начинают строить маленькие бюджетные но уютные стадионы чтобы при выходе в Премьер лигу не перестраивать потому что регламент у нас бредовый.

    п.с. что не так со стадионом в Ровно ?
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    oscarneon
    online
      oscarneon, 03.06.2017 12:48
    0
    посмотрел https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Р’РµСЂРµСЃ_-_Р”РµСЃРЅР°
    _(02.04.2017).jpg много фото. стадион в Ровно на уровне. бараны в этом ффу!

    ПОЛНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ МАТЧЕЙ!!! ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ!! НЕТ КОРРУПЦИИ В УКРАИНСКОМ ФУТБОЛЕ!!
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