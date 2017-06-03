Верес не будет играть в Ровно минимум два сезона

В документах, которые подал ровенский клуб для получения аттестата, указано, что реконструкция домашнего стадиона Авангард будет продолжаться до 2019 года.

Что касается места проведения домашних встреч в следующем сезоне, то Вересом были заявлены две арены - луцкий Авангард и Арена-Львов.

Напомним, вчера на общем собрании участников УПЛ было принято решение допустить ровенский клуб к участию в элитном дивизионе чемпионата Украины. За это проголосовали большинство представителей украинской Премьер-лиги.